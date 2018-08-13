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"مصر للسياحة": نسعى لتحقيق أرباح بـ155 مليون جنيه

مال وأعمال

مصر للسياحة والفنادق
مصر للسياحة والفنادق

وكالات- الدويني فولي

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قال رشاد رفاعي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة والفنادق، إن الشركة تسعى إلى تحقيق حجم أرباح  يصل إلى 155 مليون جنيه خلال العام المالى 2018/2019.

وأضاف رفاعى، فى حوار مع «المال»، إن شركته حققت خلال العام المالى والمنتهى فى 30 يونيو الماضى، أرباحًا بنحو 105 ملايين جنيه بزيادة %35 عن العام المالى السابق والذى حققت الشركة خلاله نحو 72 مليونًا أرباحًا.

وأكد أنه خلال عام 2013 تولى منصب رئيس الشركة وكان حجم الخسائر يصل إلى 59 مليون جنيه بالإضافة إلى 350 مليونا خسائر مرحلة، مشيرًا إلى أنه خلال عام 2014 خفض حجم الخسائر إلى 6 ملايين، وفى عام 2015 حقق أرباحًا وصلت إلى 28 مليونًا.

وكشف رفاعى عن استهدافه زيادة رأسمال الشركة وذلك بعد الحصول على موافقة القابضة للسياحة عقب الانتهاء من سداد المديونيات وتوزيع الأرباح دون أن يوضح قيمة الزيادة المستهدفة، مضيفًا أن رأسمال شركته حاليًا يبلغ 126 مليونًا.

وأشار إلى أن الشركة لديها مديونية لصالح بنك مصر تصل إلى 60 مليون جنيه من إجمالى 300 مليون، تم اقتراضها قبل توليه، مضيفًا أنه كل 3 أشهر تسدد شركته نحو 5 ملايين جنيه للبنك، متابعًا أن حجم المصروفات الشهرية للشركة يصل إلى 600 مليون موزعة ما بين رواتب ومصروفات تشغيل وغيرهما.

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