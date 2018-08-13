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"أمى تزوجت عندها 14 سنة".. تضع نائب فى مأزق

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النائب عصام الصافي، عضو مجلس النواب،
النائب عصام الصافي، عضو مجلس النواب،

إيمان هاني

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نائب

زواج

دريم

الإبراشي

أيد النائب عصام الصافى، عضو مجلس النواب، زواج الفتاة في سن 14 سنة، قائلا: "مفيهوش مشكلة خالص".

وأوضح "الصافي"، في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة دريم الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي: "طالما فيه إشهار وطبل وزمر يبقى خلاص"، موضحًا أن والدته تزوجت في سن 14 عامًا.

وردًا على سؤال من الناشطة جانيت عبد العليم، بأن: "هل رحم فتاة 14 سنة يتحمل الحمل؟"، رد النائب البرلماني: "إن شاء الله  يا سيتي، والله ما فيه مشاكل على فكرة".

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