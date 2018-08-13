محافظ البحر الأحمر يستقبل قائد قوات الدفاع الشعبي

13 أغسطس 2018 - 12:32 م

استقبل اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم، بديوان عام المحافظة اللواء خالد مصطفى توفيق قائد قوات الدفاع الشعبى، والذي يزور المحافظة الساحلية لمتابعة تنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك صقر 31 لمواجهة الأزمات والكوارث.

ومن جانبه أشاد محافظ البحر الأحمر خلال اللقاء بدور الجهات الأمنية والقوات المسلحة فى حفظ الأمن والأمان بالمحافظة.

وفي ذات السياق أبدي قائد قوات الدفاع الشعبي سعادته باستقرار الأمن بمحافظة البحر الأحمر كونها من أهم المدن السياحية، موجهًا الشكر للمحافظ على مجهوداته لتنمية المحافظة وحفظ الأمن بها.