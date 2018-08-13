طوارئ فى المنيا استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

13 أغسطس 2018 - 12:45 م

قرر عصام البديوي محافظ المنيا إلغاء كافة الإجازات والراحات لرؤساء ومسئولي الأجهزة المنوطة ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مراكز ومدن المحافظة بجميع القطاعات الخدمية والتنفيذية استعدادا لاستقبال عيد الاضحي المبارك ، مع تشكيل غرف عمليات رئيسية بالمحافظة والمراكز والإدارات والمصالح الحكومية وعمل نوبتجيات على مدار 24 ساعة لتلقى أي بلاغات ترد من المواطنين ومواجهة أي طوارئ والتعامل معها بشكل فوري.

كما وجه المحافظ ًرؤساء الوحدات المحلية والوحدات القروية بتكثيف العمل وانجاز كافة أعمال التجميل ونظافة الشوارع بالمدن والقرى وذلك في إطار الحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة ورفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات أولا بأول وطلاء الأرصفة والأسوار وإضاءة الشوارع وإعداد الحدائق وتهذيب الأشجار، مؤكداً على ضرورة المرور على المخابز و المستشفيات و الأسواق و المجازر و الجمعيات الاستهلاكية للتأكد من انتظام العمل وتوافر كافة السلع التي تلبى احتياجات المواطنين استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك .

كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بضرورة التأكد من توافر اشتراطات الأمن والسلامة النهرية بالمراسي والمعديات التي تستخدم في نقل المواطنين ووضع كافة الاحتياجات الأمنية المطلوبة بالتنسيق مع أجهزة الحماية المدنية.

وكلف مديرية التموين بالتأكيد على توافر الخبز طوال أيام العيد وإعداد خطة عمل للمخابز وتوفير أرصدة الدقيق بكل مطحن ومستودع واسطوانات البوتاجاز و المواد البترولية بالمحطات مشددا على ضرورة إحكام الرقابة وضبط الأسواق من خلال تطبيق إجراءات صارمة لضمان الحفاظ على استقرار الأسعار و استمرار الحملات على المجازر و الجمعيات الاستهلاكية لمنع حدوث أي زيادات أو تلاعب خاصة بالنسبة للسلع الأساسية ولحماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية .

من جانبه عقد محمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة ، اجتماعا مع رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية لمناقشة كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى ، حيث أعلنت مديرية الصحة حالة الطوارئ بالمستشفيات والتأكيد على الانضباط والتواجد للأطباء والعاملين وتوفير الأدوية الخاصة بقسم الطوارئ وسيارات الإسعاف واستقبال الحالات العاجلة بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري ومباحث التموين لتنظيم حملات مكثفة على الأسواق والمطاعم ومحلات بيع اللحوم وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمي وتشديد الرقابة على الباعة الجائلين والتأكد من حملهم لشهادات صحية سارية المفعول .

كما أعدت مديرية الطب البيطري من جانبها خطة عمل لفتح المجازر قبل العيد بأسبوع وطوال أيام العيد بالمجان للأهالي و المستفيدين مع القيام بالتفتيش على اللحوم و مراقبة الأسواق ومنع ذبح الأضاحي خارج المجازر وذلك بالتنسيق مع الصحة و التموين والتأكيد على النظافة المستمرة داخل وخارج المجازر والمرور على الثلاجات ومحلات الجزارة لمتابعة المخزون والمعروض من اللحوم ومنتجاتها.

كما أعلنت مديرية الأوقاف عن تخصيص 157 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك موزعة على مستوى مراكز المحافظة التسع مع اختيار خطباء ممن مشهود لهم بالاعتدال والقبول لدى المواطنين والتأكيد على ضرورة نظافة الطرق المؤدية للمساجد وإنارتها.

وأعلنت مديرية الزراعة عن تشكيل لجان لمتابعة حماية الأراضي ورصد حالات التعدي خلال أجازة عيد الأضحى وإزالتها في المهد من خلال اللجان المختصة والتصدي لأي حالات تعدي بالتنسيق مع مديرية الأمن والوحدة المحلية.



