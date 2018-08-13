» لسعة قنديل بحر تقتل بطلة سباحة في الفلبين

13 أغسطس 2018 - 01:08 م

قتلت لسعة قنديل بحر السباحة الفائزة في عدة مسابقات رياضية، جايا تريماركي، البالغة من العمر 7 سنوات، أثناء قضاء العطلة على شواطئ الفلبين.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أن الحادثة وقعت عندما كانت غايا تغطس لجمع قواقع البحر. وبحسب والدتها، هاجمها قنديل بحر من "القناديل المكعبة"، وهذا ما شاهده صيادون محليون كانوا بالقرب منها هي وابنتها.

وصرخت الفتاة عندما لسعها قنديل البحر منادية أمها لكي تنقذها. وتم انتشال الطفلة من المياه على متن قارب ونقلت إلى الشاطئ، لكن أحداً لم يكن باستطاعته تقديم الاسعافات الأولية للطفلة وهي بهذه الحالة.

ونقلت الطفلة إلى مستشفى محلي،ش حيث أرجع الأطباء سبب وفاتها إلى الحساسية الشديدة بعد لسعة قنديل البحر.

ويذكر أن والدة الطفلة غايا من الفلبين وأباها من إيطاليا، وقد فازت في مسابقات السباحة لفئتها العمرية عدة مرات متتالية.