خالد أبو النجا يثير الجدل بدفاعه عن المثليين

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خالد أبو النجا

الميل الرومانسى

انحراف جنسى

كشف خالد أبو النجا، الفنان المصري، عن دعمه للمثليين، مشيرًا إلى أن موقفه هو فقط ما يمليه عليه ضميره من ناحية هذه الفئة من الأفراد.

وقال أبو النجا خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "أنا أقول ما يمليه علي ضميري، أن تُفرق في حق المثليين أن يعترف بوجودهم المجتمع هو بالضبط كأنك تُفرق بين من ولد ببشرة سوداء".

وأضاف أبو النجا: "المثليون ولدوا بميول رومانسية لنفس الجنس وهذا موثق علميًا الآن ومؤكد".

وتابع مرددًا: "الجهل بهذه الحقائق هو ما ينقص المجتمع لفهم ما يعانيه المثليون، شوية فهم".

وعلق عدد من المتفاعلين على موقع التواصل الاجتماعى، فقال سيد محمد: "العلاج النفسي يأتى بنتائج، حتى السلوك الحيوانى من الغرائز، يتم تغيره استاذ خالد.. أجدك غير موفق فى تلك الأفكار".

وأضاف محمد صادق: "أيهما أقوى الغرائز الجنسية أم غريزة البقاء حيًا وماذا عن المنحرفين جنسيًا".

أستاذ خالد العلم حتى الآن لم يعرف علاج لمرض السكري، وإن فشل طبيب نفسي فى علاج حالات الانحراف الجنسى فهذا لا يمنع من كونه مرضا نفسيا".

ورد دكتور  حسن هاشم على التغريدة بآية قرآنية، قال الله تعالى:"{أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ? بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ}".

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