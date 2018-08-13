» سيدة تطعن زوجها: كل يوم مع سيدة

13 أغسطس 2018 - 01:41 م

تقدم عامل ببلاغ ضد زوجته يتهمها بمحاولة قتله وضربة بسكين.

وأكدت الزوجة أنها تعمل طبيبة، وطعنته بالسكين في حالة غضب لكنها لم تقصد موته بعد أن خانها وتركها بمفردها وقرر الزواج من أخرى رغم قصة الحب والكفاح التى جمعتنا طوال 10 سنوات".

وقالت الزوجة: "إنها تحملت ظروف صعبة ووقفت بجانبه حتى وقف على قدميه وأصبح لديه مال حرمها من حقوقها فى الحياة بشكل طبيعى مع زوج يحبها ويخاف عليها".

وتابعت: تركنى أصبح كل يوم مع سيدة ولجأت إلى أسرتي فقاطعوني وطردوني حتى علمت بمحاولته التحرش بابنة جارتى وإقامة علاقة معها مستغلا كونها كبيرة في السن ولا يتقدم لها أحد لخطبتها حتى علم الجيران وطردنا من منزلنا.

واستكملت: جن جنوني عندما رأيته يصطحب فتاة وطالب الزواج منها داخل شقتى فأصابنى الجنون، ولم أستطع أن أسيطر على نفسى، فقمت بطعنه بالسكين، ولكنه لم يصب إلا بجروح طفيفة ورغم ذلك حرر ضدى بلاغًا حتى يبتزنى على التنازل عن حقوقى".