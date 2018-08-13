"الأزهر للفتوى الإلكترونية" يرشد الحجاج بمطار القاهرة

حنان حمدتو
قام مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، بتوزيع كتيبات إرشادية على حجاج بيت الله الحرام المغادرين من خلال مطار القاهرة الدولي.
وقال الشيخ على أحمد رأفت، عضو المركز، إنهم دائمو الحضور بصالات المطار لتوزيع الكتب الإرشادية لإقامة الشعائر وتعاليم الشريعة .
وتابع خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "نقوم بتوزيع كتاب دليل الحج والعمرة الصادر عن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وتوعية حجاج بيت الله الحرام قبل مغادرتهم القاهرة".
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