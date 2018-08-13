ضبط 4 أطنان لحوم فاسدة بعابدين

13 أغسطس 2018 - 02:19 م

ضبطت شرطة التموين، 2.575 طن ريش ضأن، 1.156 طن كبده، 550 كيلو كلاوى، لحوم مستوردة مجهولة المصدر داخل ثلاجة بعابدين.

البداية عندما ألقت شرطة التموين القبض على "محمد ب م" 41 سنة، مسئول عن ثلاجة لحوم، بشارع الممر القبلى، سوق خضار فى عابدين، لإدارته الثلاجة بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وبعضها منتهى الصلاحية.

وأسفرت عن ضبط، ثلاجة للحوم بلغت 2.575 طن ريش ضأن، 1.156 طن كبده، 550 كيلو كلاوى، وجميعها لحوم مستوردة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، كما تم ضبط 132 كيلو لحوم (ضأن, كبده, كلاوى)، منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.