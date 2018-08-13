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السادات يحذر من التراخى فى مواجهة بيع الأدوية المسرطنة بالصيدليات

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السادات

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الصحة

الادوية

محمد أنور السادات

جهاز حماية المسستهلك

المسرطنة

حذر محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية،  من الإهمال أو التراخي في سرعة مواجهة استمرارية بيع أدوية مسرطنة ببعض الصيدليات على الرغم من قرار وزارة الصحة مؤخرًا بحظر تداول 14 صنفًا دوائيًا يحتوي على مادة فالسارتان valsartan المسرطنة والمستوردة من الصين مشيرًا إلى أن بعض الصيدليات تسعى لتحقيق الربح دون أدنى اهتمام بصحة المواطنين .

وأضاف السادات فى بيان له أن وزارة الصحة بمديرياتها وقطاع التفتيش الدوائى وجهاز حماية المستهلك لابد له من القيام بحملات فورية من خلال رجالهم للتأكد من خلو الصيدليات من هذه الأصناف الدوائية أو توفير أماكن بديلة بالمستشفيات أو بمديريات الصحة لبيع الأدوية المناسبة للمرضى حتى يتسنى لوزارة الصحة التأكد التام من خلو مصر بالكامل من هذه الأدوية ومواجهة جشع بعض الصيادلة وإحالتهم للمحاكمة.

وأشار إلى أن ما يحدث في قطاع الدواء في مصر لا يوجد له مثيل في أي دولة بالعالم ومن الواضح أن صحة الناس لا تمثل لبعض المسئولين في هذا القطاع أي شيء، وما يحدث في قطاع الدواء من إهمال واستهتار بصحة الناس وعدم توافر أدوية لحالات طارئة وغيرها يستوجب المحاسبة والمسائلة وسرعة تصحيح الأوضاع ورحمة بأصحاب المعاشات وكبار السن ممن يعتبر الدواء بالنسبة لهم كالطعام والشراب مما يستلزم توفيره لهم وبأسعار مناسبة.

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