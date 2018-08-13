بالصور.. رئيس "السكة الحديد" فى ورش الفرز بالقاهرة استعدادًا لعيد الأضحى

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عيد الاضحى

القطارات

هيئة السكة الحديد

الجرارات

اشرف رسلان

أجرى المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد صباح اليوم، جولة تفقدية بورش الفرز بالقاهرة المتخصصة في الصيانة والتجهيز اليومي للجرارات والعربات بمنطقة فرز القاهرة رافقه فيها المهندس سامى عفيفى نائب رئيس الهيئة لقطاع الصيانة والدعم الفني، وذلك لمتابعة عمليات الصيانة الدورية والتجهيز اليومى للجرارات والعربات والتأكد من إجراءات وتعليمات السلامة التي تتم بالورش.

وتابع رئيس الهيئة إصلاح وتجديد وصيانة الجرارات بمختلف أنواعها (الهنشل والكندي والادترانز وEMD )، كما تفقد ورش العربات الإسباني والفرنساوي وعربات النوم لمتابعة عمليات الصيانة الدورية للعربة وإصلاح وصيانة أجهزة التكييف بالعربات وعمليات التجهيز اليومي لها.

والتقى رسلان بعدد من العاملين بالورش مؤكدًا أهمية العنصر البشرى وأثنى  على المجهودات التي بذلت خلال الفترة الماضية وطالبهم ببذل مزيد من الجهد لزيادة نسبة الاتاحية لسد احتياجات الهيئة من الجرارات اللازمة لتشغيل القطارات للمحافظة على انتظام مواعيد القطارات وخاصة خلال فترة عيد الأضحى المبارك لتقديم خدمة أفضل لجمهور المسافرين من الركاب لافتًا إلى أن كل الورش سيتم تطويرها وتدعيمها بمعدات حديثة وكذلك سيتم تأهيل العنصر البشري لها لأنه احد أهم عوامل نجاح المنظومة.

وأوضح أن ورش فرز القاهرة تعتبر من أقدم وأكبر الورش المتخصصة فى الصيانة والتجهيز اليومى للجرارات والعربات المكيفة والتى يبلغ مساحتها حوالى 235 فدانًا، وتتكون من 5 ورش رئيسية هى ورش (الجرارات والعربات الإسبانى والعربات الفرنساوى وعربات النوم وعربات توليد القوى) ويبلغ عدد العاملين بها حوالى 3 آلاف عامل وفنى ومهندس.

وأضاف رئيس الهيئة أن هذه  الورش  تعتبر من أكبر الورش التى تقوم  بصيانة الجرارات بالإضافة إلى التجهيز اليومى للجرارات والعربات المكيفة حيث تقوم بعمل صيانة دورية لحوالى260 عربة شهريا والتجهيز اليومى للقطارات المكيفة لعدد 32 قطار يوميًا، والصيانة الدورية لعدد 250 جرارا شهريا بالإضافة إلى التجهيز اليومى للجرارات لحوالى 400 جرار شهريا.

وأكد رئيس الهيئة ضرورة التزام العاملين بتوجه الهيئة على تأكيد انضباط العمل والعاملين بمواقع الهيئة خلال الفترة القادمة وقدم الشكر للعاملين بالورش على المجهودات التى بذلت خلال الفترة الماضية وطالبهم ببذل مزيد من الجهد للعمل على زيادة نسبة الإتاحية لسد احتياجات الهيئة من الجرارات والعربات اللازمة لتشغيل القطارات وخاصة خلال فترة عيد الأضحى المبارك للمحافظة على انتظام مواعيد القطارات لتقديم خدمه أفضل لجمهور المسافرين من الركاب.





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