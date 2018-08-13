البرعى: "عمرى ما شفت متهم اعترف بارتكاب جريمة بإرادته الحرة"

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تويتر

الجريمة

نجاد البرعي

الاعتراف

الراهب اشعيا

استعرض نجاد البرعى، المحامى والحقوقى، معلومة مهمة عن بند الاعتراف فى الأمور المتعلقة بالمجال القضائى، مشيرًا إلى أن الاعتراف بالجريمة دائمًا لم يكن بإرادة حرة.

وقال البرعى خلال تغريدته على موقع "تويتر": "أنا محامِ من عام 1977 وعمري ما شفت متهم اعترف بارتكاب جريمه بإرادته الحرة لازم يكون تعرض لضغط شديد يعطل إرادته ويدفعه للاعتراف".

وأضاف المحامى والحقوقي قائلاً: "لذلك لا أصدق ما يشاع عن أن المتهم اعترف ومثل الجريمة .. الاعتراف لم يكن أبدًا سيد الإدلة ولكنه دائمًا سيئ الأدلة".

وعلق عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي على المنشور، فقال محمود صفى الدين: "وممكن القرائن والأدلة تدفعه للاعتراف تفصيلا".

وأضافت سونيا مصطفى: "بس ده مش متهم عادي ده راهب يعني رجل دين وقتل برضو راهب يعني راجل الدين ولو سبب القتل خلاف في حاجة تخص العقيدة القاتل هنا بيعترف بالجريمة اعتقادًا منه أنه ليس على خطأ زي أي متشدد دين بيكفر غيره وقتله بالنسبة له مش جريمة".

وجاء ذلك تعقيبًا على حادثة الراهب إشعياء، بعدما قررت نيابة استئناف الإسكندرية، حبس الراهب المشلوح أشعياء المقاري، 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة مقتل الأنبا أبيفانيوس رئيس وأسقف دير أبو مقار بوادي النطرون.

وكان المتهم وائل سعد ترهب بدير القديس مكاريوس بوادي النطرون سنة 2010 باسم الراهب أشعياء المقارى، وتم تجريده من الرهبانية من قبل الكنيسة يوم الأحد 5 أغسطس، بسبب سلوكياته التي شكلت تجاوزات خطيرة لقوانين الرهبنة والدير.

واعترف المتهم أمام فريق البحث الجنائى برئاسة اللواء خالد عبد الحميد وكيل مباحث الوزارة بجريمته، وأرشد عن أداة الجريمة، وهو قضيب حديدي الذي تم العثور عليه بمخزن للخردة بالدير، وتم استخدامه في عملية قتل الأسقف بضربة واحدة فوق الرأس.

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