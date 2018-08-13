تعرف على مفاجأة «تركي آل الشيخ» للجمهور

13 أغسطس 2018 - 03:52 م

كشف تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن المفاجأة التي وعد بها خلال الفترة الماضية، عبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأعلن «آل الشيخ»، عن اقتراب إصدار أغنية جديدة تجمع بين كلٍ من الهضبة عمرو دياب، والملحن الشهير عمرو مصطفى.

ونشر «آل الشيخ»، خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو يظهر فيه الملحن عمرو مصطفى، وهو يغني كلمات من الأغنية الجديدة، معلقا على الفيديو: «مفاجأة قريبًا عمرو دياب وعمرو مصطفى و..».

يذكر أن تركي آل الشيخ هو مؤلف أغنية «كل حياتي» التي تحمل اسم الألبوم الجديد للفنان عمرو دياب، والمقرر إصداره قريبًا.