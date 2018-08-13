» "التموين" تطرح كيلو اللحم بـ85 جنيهًا

13 أغسطس 2018 - 03:58 م

قال أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن وزارة التموين والتجارة الداحلية تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك لطرح من خلاله كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة ومايقرب من 8000 رأس من الماشية، وبيع كيلو اللحم السوداني الطازج بـ85 جنيها.

وأضاف "كمال"، خلال حواره لقناة "إكسترا نيوز"، أنه سيتم أيضًا طرح أكثر من 1200 طن من الدواجن المجمدة سعر الكيلو 33 جنيها، وأكثر من 1400 طن من اللحوم المجمدة سعر الكيلو 45 بالإضافة لطرح اللحوم الضاني المبردة، وأكثر من 15 ألف ذبيحة سيتم ذبحها وبيعها سعر الكيلو 90 جنيها، بالإضافة لطرح الخراف الحية، الكيلو البلدي القائم 62 جنيه، فيما يقرب من 1259 مجمع استهلاكي على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد أن الرقابة على الأسوق ستتم بأكثر من شكل، وستكون هناك غرفة عمليات لوزارة التموين بالإضافة لغرفة عمليات بالشركة القابضة للصناعات الغذائية وغرف عمليات مركزية في مديريات التموين والتجارة الداخلية في 27 محافظة، تتلقى أي استفسارات وأي مشاكل من المواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد كمال إلغاء الراحات والإجازات لمفتشي التموين لضمان استمرارهم وتواجدهم مع المواطنين في عيد الأضحى المبارك، موضحا أن هناك تنوعا في السلع المطروحة بأسعار مختلفة أقل منها في السوق بما لا يقل عن 20%، موضحا أن اللحوم الطازجة السوداني يتم رعايتها في المراعي المصرية ويتم ذبحها في مصر، وسعر الكيلو 85 جنيه.