» رسالة مؤثرة من «شاكيرا» لمدافع برشلونة

13 أغسطس 2018 - 04:31 م

حرصت الفنانة الكولومبية الشهيرة شاكيرا، على توجيه رسالة مؤثرة إلى زوجها جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة الإسباني، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، بعد اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب الماتادور بشكل رسمي.

وكتبت شاكيرا (41 عاما) رسالة إلى جيرارد بيكيه قالت فيها: «الانتهاء من المرحلة الرائعة التي ستبقى دائما في قلوبنا جميعا، عندما رأيته سعيدا بتحقيق بطولة كأس العالم 2010 كانت اللحظة الأفضل في حياتي».

وتربط شاكيرا علاقة رومانسية مع بيكيه الذي يصغرها 10 أعوام منذ 2010، وأنجبت منه طفلين، ميلان وساشا في 2013 و2015.

وأكد المدافع الإسباني لنادي برشلونة اعتزاله الدولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي ظهر فيه إلى جانب إرنستو فالفيردي على خلفية لقاء إشبيلية في نهائي كأس السوبر الإسباني الأحد بطنجة المغربية.

وقال بيكيه: «لقد اتخذت القرار منذ فترة طويلة، وبشكل مدروس للغاية، لقد حققت كأس أوروبا، وكأس العالم، والآن أريد أن أركز على برشلونة، بعد فترة ممتعة استمتعت فيها جدا مع منتخب إسبانيا».

ومثّل بيكيه منتخب الماتادور في 103 مباراة وسجل 5 أهداف، وساهم في 3 تمريرات حاسمة، فيما حصل على 14 بطاقة صفراء، وبطاقة حمراء.