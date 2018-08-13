طلقات سياسية

13 أغسطس 2018 - 06:30 م

· وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تتضمن جميع المدن الجديدة. لاسيما بالصعيد ، كافة المرافق والخدمات ذات الصلة باحتياجات المواطنين خاصة الخدمات والمنشآت الصحية والتعليمية، بحيث تمثل تلك المدن جيلا جديدا من المجتمعات العمرانية الجديدة تشمل محفزات للتنمية الاقتصادية والتطبيقات الذكية والمستوي الرفيع من التصميمات الهندسية وتكون موطنا للفنون والثقافة بالاضافة الي مساحات للحدائق والمتنزهات العامة. مما يؤهل تلك المدن لاحداث نقلة حضارية تنعكس علي جودة الحياة اليومية للمواطنين والخدمات المقدمة لهم . هذا الكلام من جانب الرئيس لا يمكن لأحد أن يعترض عليه أو يقلل من أهميته الحالية والمستقبلية ، ولكن هناك تساؤلات منطقية تفرض نفسها منها : ما الذى تم بشأن تطوير 1350 منطقة عشوائية فى كل مححافظات مصر والتى يفتقد المقيمون فيها أبسط مقومات الحياة الآدمية ؟ وما الذى تم بشأن توصيل المياه والصرف الصحى لأكثر من 83 % من أبناء الشعب المحرومين من مثل هذه الخدمات حتى الآن ؟!!! .

· د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وجه بزيادة المبالغ المخصصة لبند التغذية المدرسية .. وطبعا هذا كلام رائع وجميل جدا ولكن الأهم الإجابة عن بعض التساؤلات منها : هل كلف رئيس الحكومة نفسه بطلب معرفة أوجه صرف مبلغ المليار و100 مليون جنيه التى تم تخصيصها فى موازنة الدولة خلال العام الدراسى 2017 - 2018 لبند التغذية المدرسية والتى لم يتم البدء فى صرفها للتلاميذ إلا بداية من 9 مارس 2018 اى أن التلاميذ لم يقوموا بصرفها سوى لشهر واحد أو أكثر قليلاً .. ولذلك نسأل : فلوس التغذية المدرسية راحت فين ولمين يا رئيس الحكومة ؟!!.

· صح النوم ياحكومة : المدارس الدولية والخاصة رفعت مصروفاتها بنسبة من 20 إلى 30 % ووزارة التعليم نايمة فى العسل والدليل تصريح احمد خيرى المتحدث الرسمى باسمها بأنه لم يتم اقرار أى زيادة فى المصروفات الدراسية حتى الآن ؟ واضح ان الحكومة هى اللى بتروج للشائعات !!!.

· لو كانت الحكومات السابقة والحالية صادقة فى 20 % مما تدلى به من تصريحات ووعود لكنا قد وصلنا لصدارة الترتيب العالمى فى كل شيىء .

· " الحكومة هايصة .. والشعب لايص " .. هذه هى الحقيقة التى كشفتها الصور المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعى لوزيرة السياحة رانيا المشاط ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد على شاطىء البحر وهما فى غاية الفرحة والإنسجام بينما الغالبية العظمى من الشعب الغلبان بالحصول على نقطة مياه نظيفة للشرب .

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التعليق : اذا بليتم فاستتروا يا " عمورة " !!! .

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التعليق : ياترى أخبار الأخوة الأشقاء داخل مصر معاكم ايه ولا انتم " زى القرع تحبوا تمدوا لبره " !!!؟ .

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التعليق : هو من أمته الحداية -عفوا الحكومة - بتحدف كتاكيت ؟ .. دى لو كان بايديها كانت باعت الشعب قطع غيار فى سوق الكانتو !!!!.