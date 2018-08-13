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من لجنة وزارة الرياضة..

ملاحظتان على تبرعات «آل الشيخ» للأهلي

الرياضة

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وزارة الشباب والرياضة

المصريون

الاهلى

لجنة التحقيق

كشفت مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن انتهاء عمل لجنة فحص كافة المستندات الخاصة بالمبالغ التي تلقتها القلعة الحمراء.

وحرض مجلس الأهلي على توجّيه الشُكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لاستجابته إلى طلب مجلس إدارة النادي بتشكيل لجنة، بالقرار الوزاري رقم 578 لسنة 2018، لفحص كافة المستندات الخاصة بالمبالغ التي تلقّاها النادي الأهلي، والتأكيد على ما أعلنته إدارة النادي في السابق بأن جميع هذه المبالغ دخلت حسابات الأهلي بقرارات رسمية ومستندات موثقة، في أزمة تلقى تبرعات من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.

وتواجدت اللجنة المشاركة في مقر النادي بالجزيرة يوم 18 من يوليو الماضي بالاشتراك مع الجهاز المركزي للمحاسبات، وقامت بفحص كافة الأوراق الخاصة بالمبالغ المشار إليها، والتي تضمنت الملف المالي لمباراة الأهلي وإتليتكو مدريد الودية التي أقيمت على ملعب برج العرب، والملف المالي لمباراة الأهلي الودية مع الشباب السعودي التي أقيمت في الرياض، والملف المالي لإعارة ستة لاعبين من الأهلي إلى الدوري السعودي، والملف المالي للهدية المقدّمة نقدًا مباشرة للاعبين والجهاز الفني لفريق الكرة بعيدًا عن إدارة النادي بمناسبة الفوز ببطولة الدوري، والملف المالي الخاص بمكافآت العاملين، والملف المالي للتبرعات النقدية التي دخلت حسابات الأهلي، والتي من بينها؛ قيمة شراء اللاعب صلاح محسن من إنبي.

وتسلمت اللجنة قبل مغادرتها النادي في ذات اليوم نسخة كاملة من كافة المستندات، بعد مراجعتها ماليًا وإداريًا بما يتفق مع اللوائح والقوانين، ومطابقتها بالحسابات البنكية للنادي.

وقال محمد مرجان، المدير التنفيذي، إن إدارة الأهلي تسلّمت خطابًا من وزارة الشباب والرياضة يفيد بأن اللجنة المُشكّلة من الوزارة انتهت من أعمالها تمامًا، بعدما قامت بالفحص الشامل لكافة المستندات الخاصة بكل التبرعات في السياق القانوني الصحيح، ودوّنت في النهاية ملاحظتين فقط على كافة الملفات، حيث تضمنت الأولى أن المبلغ الذي حصل عليه جهاز الكرة واللاعبون بشكل مباشر على سبيل الهدية بمناسبة الفوز بالدوري ودوْن تسليمه لإدارة النادي كان يستوجب إيداعه في حسابات النادي أولًا، ثم تتم عملية الصرف، واتخاذ الإجراءات، وخصم الضرائب، بدلًا من توزيع هذا التبرع بشكل مباشر استنادًا إلى أنه إهداء شخصي للفريق وجهازه.

فيما كانت الملاحظة الثانية، عدم قيام إدارة النادي بمخاطبة الجهة الإدارية قبل قبول هذه التبرعات، في الوقت الذي تم الاستناد في ذلك إلى إخطار الجهة الإدارية بمحاضر اجتماع مجلس الإدارة التي حَوَتْ القرارات الخاصة بهذه المبالغ للموافقة عليها وبصفة المتبرعين.

وأكّد مرجان، أن إدارة الأهلي سوف تقوم خلال الساعات القادمة بالرد على هاتين الملاحظتين في خطاب إلى وزارة الرياضة، بما يتفق مع اللوائح المنظمة للعمل في الهيئات الرياضية.

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