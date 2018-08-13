السفير البريطاني يرد: هل الإخوان جماعة إرهابية؟

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استقبل السفير البريطاني في القاهرة «جون كاسن»، عشرات الأسئلة عبر هاشتاج #AskElsafirJohn عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، فيما وجه إليه أحد النشطاء سؤالًا حول علاقة بلاده بجماعة الإخوان وهل هي جماعة إرهابية أم لا؟

وجاء نص السؤال الموجه للسفير :« سيادة السفير ما تزال العلاقة المشبوهة بين الاخوان وبريطانيا خنجر مسموم بعلاقة المصرين  قصص لاتخلو من الصدق والمبالغة بالعلاقة المشبوة بهذه الجماعة التي يشهد التاريخ عليها من افعال وفكر طائفي عنصري وجزور جميع الجماعات المتطرفة . السؤال هل جماعة الاخوان ارهابية؟؟thx

ورد عليه «كاسن» قائلًا :« إحنا من أكتر الدول صرامة في التعامل مع الإخوان و بنتعامل أن الإنتماء للإخوان مؤشر علي إحتمالية التطرّف».

فيما علق الكاتب السعودي جمال خاشقجي على رد السفير البريطاني قائلًا :« تغريدة غير موفقة سعادة السفير ، المؤسسات الإسلامية القريبة أو المتأثرة بالإخوان تعمل بحرية في بلادكم ووفق أنظمتكم التي تحترم التعددية، يجب أن تفتخر بانفتاحكم على كل التيارات ولا تكن اعتذاريا أمام ثقافة الاستبداد التي سادت في عالمنا».





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