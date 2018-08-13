» «مارسيليا» يطلب ضم «محمد النني»

13 أغسطس 2018 - 07:36 م

دخل مسئولو نادي مارسيليا، في مفاوضات جادة مع النجم المصري محمد النني، لاعب وسط آرسنال الإنجليزي، لضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقالت صحيفة «Maxi Foot »، أن أندوني زوبيزاريتا المدير الرياضي لنادي مارسيليا، يريد التعاقد مع النني لأن البديل المناسب للكاميروني زامبو أنجوسيا الذي انتقل إلى فولهام.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى رغبة أرسنال في بيع محمد النني خصوصا بعد ضم لاعبين في نفس مركزه خلال الميركاتو الصيفي.

ونفى مدرب أرسنال أوناي إيمري، فكرة رحيل النني مؤكدًا أنه ليس ضمن قائمة اللاعبين المغادرين خلال الصيف الجاري.