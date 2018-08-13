جامعة المنيا تنعى وفاة مطران أبو قرقاص

13 أغسطس 2018 - 08:28 م

أرسل الدكتور محمد جلال حسن القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، برقية عزاء لشعب الأقباط الأرثوذكس في مصر ومحافظة المنيا نعي فيها، نياحة الأنبا أرسانيوس، مطران المنيا وأبوقرقاص، الذي وافته المنية، بعد حياة حافلة بالمحبة والعطاء للوطن.

مقدماً التعازي للأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا وأبوقرقاص وكل شعب المنيا وشعب الأقباط الأرثوذكس وكل أعضاء الكنيسة المصرية.

وكانت محافظة المنيا، قد شيعت أمس الأول نيافة الأنبا أرسانيوس مطران المنيا وأبو قرقاص أثر تعرضه لأزمة قلبية بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز التسعين عامًا.