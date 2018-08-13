جنايات المنيا تستانف غدا محاكمة 20 محاميا بتهمة اهانة القضاء

13 أغسطس 2018 - 08:40 م

تستانف غدا الثلاثاء محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين احمد حسن غلاب ومحمد ضياء عبد الظاهر وامانة سر ماجد منير ومحمد مصطفى هارون ومحسن الشيمى محاكمة 20 محاميا بتمهمة اهانة القضاء

وقال محمد الكسر عضو هيئة الدفاع عن المتهمين ان المحكمة سوف تستمع الى مرافعة الدفاع عن المتهمين بينهم 19 محاميا حضوريا والاخير خارج البلاد

وكانت المحكمة فى جلستها التى عقدت فى يوليو الماضى قد استعمت الى مرافعة الدكتور نبيل عبد السلام رئيس هيئة الدفاع عن المحامين شارحا بعض وقائع القضية ونفى مشاركة عدد من المحامين المتهمين

كما تحدث رئيس هيئة الدفاع عن مجريات الواقعة بدءا من حدوثها داخل محكمة مغاغة وانتهاءا بالزج بعدد من المحامين فى واقعة لم تصل الى تداول الدعاوى فى المحاكم

و النيابة العامة قد احالت فى نوفمبر 2015 حوالى 20 من المحامين بتهمة التعدى على رئيس نيابة مغاغة وتعطيل العمل داخل مؤسسة قضائية والتظاهر ضد السلطة القضائية واحداث الشغب والتظاهر وتعطيل مصالح المواطنين و بدات اولى جلسات الحاكمة فى يناير 2017 بحضور 19 محاميا بينهم سيدة