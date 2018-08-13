» البطولة العربية.. النصر السعودي يتخطى الجزيرة الإماراتي

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الجزيرة

المصريون

النصر

فاز فريق النصر السعودي على نظيره الجزيرة الإماراتي، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم، الإثنين، على ملعب «الأمير فيصل بن فهد»، في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية.

تقدم يحيي الشهري مبكرًا للنصر فى الدقيقة 4 ثم تعادل خلفان مبارك للجزيرة فى الدقيقة 22، قبل أن يخطف الوافد الجديد للنصر النجم النيجيرى أحمد موسى الهدف الثانى بطريقة رائعة فى الدقيقة 75 من عمر المباراة.

وشارك أحمد موسى من بداية الشوط الثاني فى مباراته الأولى مع النصر، وذلك بعد التعاقد معه مؤخرًا كأغلى صفقة فى تاريخ الكرة السعودية.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين فى الإمارات 29 سبتمبر المقبل على ملعب محمد بن زايد، حيث يحتاج الجزيرة للفوز بهدف وحيد فقط من أجل التأهل.


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