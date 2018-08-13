  • الإثنين 13 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر10:01 م
بحث متقدم
الدكتور محمد محسوب

«محسوب»: القبض علي بإيطاليا كان «خدعة»

مجلس النواب

هل يقضى قانون «صدقى باشا» على فوضى الألقاب؟

المترو: حالة الطوارئ مستمرة

المترو.. الطريق السهل لحصد أرواح «البؤساء»

27 أبريل.. طعن دومة على حبسه بالمؤبد في مجلس الوزراء

«دواعش طره» حاولوا قتل «دومة» وأصابوه

السبسي

أزهريون يردون على دعوة«السبسى»بشأن الميراث: «باطل»

المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»

«جمهورية الكارتة».. بلطجة بالقانون

تركي آل شيخ

تعرف على مفاجأة «تركي آل الشيخ» للجمهور

ليفربول

بالفيديو.. مشجعو ليفربول يتطاولون على «صلاح»

أحمد رفاعي

«ملك الكوتشينة»يرفض الظهور مع أحمد موسى:«مابحبوش»

السياحة فى تركيا (أرشيفية)

إقامة مجانية لمن يصرف ألف دولار فى تركيا

«محسوب»: القبض علي بإيطاليا كان «خدعة»

آخر الأخبار

الدكتور محمد محسوب
الدكتور محمد محسوب

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

شاهد.. مجهول يطلق النار على فنان مشهور

#

ضبط أكبر مزور للأختام الحكومية بالسويس

#

عبد الرحيم علي: مصر تحتاج وزيرًا للسعادة

#

بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تفشل في القبض على "كلبين"

محمد محسوب

الشرطة الايطالية

الفندق

المسكن

كشف الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بوزارة هشام قنديل وعميد كلية الحقوق، جامعة المنوفية سابقًا، تفاصيل عملية القبض عليه بأحد الفنادق بإيطاليا، مشيرًا إلى أنه لم يعرض على قاضي تحقيق إيطالي وتم الإفراج عنه من الشرطة بعد اكتشافهم أنهم تعرضوا لخدعة من الحكومة المصرية.

وقال «محسوب» في لقاء له مساء اليوم الإثنين على قناة «الجزيرة»، إن ما حدث له خارج السياق القانوني لأن اقتياد شخص من الفندق بشكل مباشر إلى «مغفر الشرطة» وتبدأ معه التحقيقات بحجة أن هناك طلب من دولته لتسليمه لا يحدث على هذا الشكل ولكن يمكن حدوثه على الحدود أو المطارات وفقا للاتفاقات الدولية.

وتابع: لكن الاقتياد من الفندق أو المسكن يحتاج تدخلات أخرى وأوامر قضائية لم تكن متوفرة وهو ما دفعه لعمل فيديو بأنه تم القبض عليه، مشيرًا أن قرارت الانتربول فى الدول الأوربية تُهدر لأنهم ليس لديهم ثقة فى النظام المصري، حسب قوله.

وأوضح :« ما تبين لاحقا جعلني أغير وجهة نظري وأضع الشرطة الإيطالية فى موقف البرئ الذي غرر به لأن المعلومات التي نقلت إليهم من مصر مغلوطة .. ممكن يحدث الاقتحام إن كان الشخص متهم بالإرهاب لأنه ربما يقوم بفعل جنائي مباشر أو ربما يهرب.. السلطة فى مصر التي قدمت الملعومات بهذا الشأن عني لم تقدم معلومات بأني متعلم وكنت عميد ووزير بل أعطت أيضا الاسم مزيف فكان به محمد محسوب لكن الباقي كان مزيف حتى تخدع السلطة التي تتعامل معها فوضعت الشرطة والحكومة الإيطالية فى حرج شديد».

وأضاف أنه تلقى اعتذارات عديدة في اليوم التالي : لأن الطرف الأخر خدعه وهذا مهين للدولة المصرية.. ولم أعرض على أى قاضي والإدارة الإيطالية أدركت أنها تتعامل مع خدعة من الحكومة المصرية"، حسب تصريحاته.

وشدد على ضرورة طرح مشروع وطني يمثل التيارات والقوى الوطنية لنخرج منه بوثيقة الهدف منها إنقاذ مصر، كما يجب فتح الباب للتغيير سواء كان ذلك بعودة الدكتور مرسي أو إعادة انتاج الديمقراطية وحق الشعب في الاختيار بعيدا عن الانحياز للأيديولوجية، كما طالب بإنشاء غرفة للحوار الوطني يتم فيها مناقشة كل القضايا الخلافية من أجل إيجاد حل لها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قدرات وروافد صمود تركيا أمام الحرب الاقتصادية

جمال سلطان

الدلالة في الزبالة!

محمود سلطان

الدولار يموت أيضا

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» البطولة العربية.. الأهلي يتعادل سلبيًا مع النجمة اللبناني
» إقامة مجانية لمن يصرف ألف دولار فى تركيا
» البطولة العربية.. النصر السعودي يتخطى الجزيرة الإماراتي
» «ترامب» يتهم مساعدته بإقامة علاقة جنسية مع الموظفين
» «مارسيليا» يطلب ضم «محمد النني»
» تفاصيل التحقيقات مع خلية «كنيسة مسطرد»
» الزمالك يعلن انتقال «شيكابالا» للدوري اليوناني
» تعيين مدير جديد لمشروع سد النهضة
» السعودية تُقدم إجازة عيد الأضحى
» فتاة تلقي نفسها تحت عجلات المترو
» مهاجم الأهلي يقترب من الانتقال للزمالك

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:54 ص

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر
ثلاجات المنوفية
مفاجأة جديدة في واقعة «سرقة القرنية»
طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها