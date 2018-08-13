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السياحة فى تركيا (أرشيفية)

إقامة مجانية لمن يصرف ألف دولار فى تركيا

لمدة 3 أيام

إقامة مجانية لمن يصرف ألف دولار فى تركيا

عرب وعالم

السياحة فى تركيا (أرشيفية)
السياحة فى تركيا (أرشيفية)

الأناضول

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تركيا

الدولار

الليرة

قررت إدارة إحدى الفنادق بولاية أضنة جنوبي تركيا، منح فرصة الإقامة المجانية لثلاثة أيام، لمن يصرف ألف دولار في مصارف الدولة، دعما للعملة الوطنية.

وقال ثريا كايار، الذي يدير فندقا بسعة 200 سرير، بقضاء بوزانتي، في الطبيعة الخلابة على أحضان جبال طوروس، إن هناك واجبات على عاتق الجميع، لمواجهة الذين يريدون جعل تركيا في وضع صعب.

وأوضح "كايار"، في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية، أن التقلبات في أسعار الصرف، ناجمة عن مكائد القوى الخارجية.

ونوه بأن إدارة الفندق، قررت إطلاق حملة تشمل جائزة قضاء عطلة مجانية لثلاثة أيام، لكل من يبرز إيصالا يثبت فيه صرف مبلغ 1000 دولار.

وذكر أن هذه الحملة، تأتي دعما لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمواطنين لصرف الدولارات التي بحوزتهم.

وأضاف: "سنوفر إمكانية قضاء عطلة مجانية لثلاثة أيام، لكل من يصرف ألف دولار في مصارف الدولة، ويبرز إيصالا بذلك، لغاية نهاية هذا الشهر".

وأعلن البنك المركزي التركي، اليوم الإثنين، اتخاذ رزمة إجراءات، "من شأنها أن تدعم فعالية الأسواق المالية، وتخلق مرونة أكبر للجهاز المصرفي في إدارة السيولة".

وقال البنك في بيان، نشره على موقعه الرسمي، إن الإجراءات المتخذة ستوفر للنظام المالي والمصرفي في البلاد، نحو 10 مليارات ليرة، و6 مليارات دولار، و3 مليار دولار من الذهب.

فيما أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، اليوم، أن الوزارة بدأت تطبيق خطة عملها لمواجهة تقلبات سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، "اعتبارا من اليوم".


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