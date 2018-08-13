» البطولة العربية.. الأهلي يتعادل سلبيًا مع النجمة اللبناني

13 أغسطس 2018 - 09:58 م

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع النجمة اللبناني، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الإثنين، على ملعب برج العرب، في ذهاب دور الـ32 ببطولة الأندية العربية.

شهد الشوط الأول ضغطا هجوميا من جانب لاعبي الأهلي في وسط ملعب الفريق اللبناني لإحراز هدف التقدم، ولكن دفاع الفريق اللبناني أفسد أغلب الهجمات الأهلوية، رغم السيطرة الحمراء على مجريات اللقاء، ولكن دون وجود أي تهديد حقيقي لمرمى الفريق اللبناني، باستثناء كرة مروان محسن بتسديدة على الطاير بالدقيقة 16، وتسديدة وليد سليمان من ضربة حرة مباشرة والتى تصدت لها العارضة في الدقيقة 38.

في المقابل اعتمد فريق النجمة اللبناني على الدفاع المتقدم من وسط ملعبه وتضييق المساحات على لاعبي النادي الأهلي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

واستمر الضغط الهجومي في الشوط الثاني من جانب لاعبي الأهلي في وسط ملعب النجمة اللبناني لإحراز هدف التقدم، إلا أن الكثافة العددية للاعبي النجمة في نصف ملعبهم صعبت المهمة على لاعبي الأهلي في الوصول للمرمى، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبى بين الفريقين، وبات النادي الأهلي مطالبا بتحقيق الفوز في لقاء العودة في لبنان للحفاظ على حظوظه في التأهل لدور الـ16 للبطولة.



