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كليات القمة بمصر والجامعات الخاصة

وجهة نظر

عبدالرحيم ثابت المازني
عبدالرحيم ثابت المازني

عبدالرحيم ثابت المازني

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يقبل الجميع على كليات  الصيدلة وطب الأسنان والطب والعلاج الطبيعي  الخاصة الان.. عدد خريجي طب الاسنان تقريبا سنويا ما يقرب 7000 طبيب والذي يطلبه سوق العمل تقريبا 2500طبيب  ، والدول العربية عندها فائض ، وهناك توجه لعدم الاعتراف بطبيب الجامعات الخاصة من الاسنان  وتقريبا نفس التوجه لكليات الصيدلية التي تصدر من جامعات خاصة بمصر بعد 2013 ،، 
الجامعات الخاصة ستجعل خريج كليات القمة شهادة ولقب دون عمل أو عدم الاعتراف اصلا بالشهادة ،،،فهل للدولة من حسم لهذا الامر ،ام سيترك الامر ويدفع الاباء مدخراتهم لجامعات غير معترف بها بعد التخرج والدولة صامته بحجة هو لم يسأل في النقابات ، هناك اولياء امور ودارسين ثقافتهم  محدودة جدا في هذا الامر ، واعتقد أن الكثير من مهندسي مصر بالخارج عاشوا معاناة تشبه ذلك في اعتراف نقابتهم بهم وأنهم ينتسبون اليها ...؟ 
فعلى الدولة وضع لوائح ودليل عند التنسيق بما هو معترف به وما هو غير معترف به من خريجي هذه الكليات لدى نقابتهم ..وتبليغ السفارات بذلك حتى لا يدرس دارسي ويضيع وقته ومجهوده لشهادة غير معترف بها .


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