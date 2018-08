أبلغ نادي ليفربول الإنكليزي الشرطة بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر لاعبه المصري محمد صلاح وهو "يستخدم هاتفه أثناء قيادة السيارة"، حسب ما ذكرت صحيفة محلية في ليفربول.



The video was captured on Sunday afternoon after the West Ham game https://t.co/EDobBznYOR

“Mo Salah is a nice guy”-biggest myth in football. Fans are the reason he’s got a career he can at least pay them a bit of a respect. pic.twitter.com/8ALw4OAm27