» "هنيدي" يتحدى السفير البريطاني بهذه الطريقة

13 أغسطس 2018 - 11:38 م

قام الفنان محمد هنيدي بتحدي السفير البريطاني بالقاهرة، جون كاسن، من خلال طرحه سؤال عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات «تويتر»، محاولًا التأكد من مدى معرفته بالألفاظ الشعبية المصرية.



وقال «هنيدي» في تغريدته: «بما أنك جبت مصر من شرقها لغربها أكتر من المصريين، عايزين نشوف درجة مصريتك، تلت كلمات تقولنا لو تعرف معناهم (فكك مني، بيحور، هما قالو لك فين)».

