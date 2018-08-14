التفاصيل الكاملة لزيادة مصروفات المدارس الخاصة

14 أغسطس 2018 - 12:04 ص

صرح أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي إطار حرص الوزارة على تحقيق الشفافية الكاملة فيما يتعلق بمنظومة العمل بها في كافة أوجه العمل بصفة عامة، وفيما يتعلق بالتعليم الخاص بصفة خاصة، فقد أكدت عبير إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص حرص الوزارة على أن تعلن كافة أطراف المنظومة بالمستجدات المتعلقة بمصروفات المدارس الخاصة والدولية بما يترتب عليه استقرار الأوضاع والعمل، وذلك على النحو التالي:



أولا: بالنسبة للمدارس الخاصة (عربي/ لغات)، والمدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية، قررت اللجنة المركزية للتعليم الخاص بجلستها المنعقدة في 31/ 7/ 2018 والمعتمد محضرها من الدكتور الوزير إعلان نسب الشرائح المقررة لرسوم التعليم بالمدارس المشار إليها بعاليه لتصبح كما يلي:



* 25% سنويًا للمدارس التي مصروفات التعليم بها أقل من 2000 جنيه.



* 20% سنويًا للمدارس التي مصروفات التعليم بها من 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه.



* 15% سنويًا للمدارس التي مصروفات التعليم بها من 3000 جنيه إلى أقل من 5000 جنيه.



* 10% سنويًا للمدارس التي مصروفات التعليم بها من 5000 جنيه إلى أقل من 10000 جنيه.



* 7% سنويًا للمدارس التي مصروفات التعليم بها من 10000 جنيه فأكثر.



مع التأكيد على عدم جواز الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة ونتيجة البحث المالي لتسوية العجز في ميزانيات المدارس المشار إليها بعاليه (إن وجد)، فيتم احتساب أيهما أكبر، وعلى أجهزة التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية سرعة إعداد نشرات المصروفات بإعلانها في المدارس، والإعلان على موقع الوزارة قبل بداية العام الدراسي وفقًا لما سبق.







ثانيًا: بالنسبة للمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية ):



سريان العمل بموجب القرار الوزارى(174) لسنة 2017، مع العودة لتطبيق الزيادة المحددة بنسبة 7% بدلًا من 14 % على كافة الطلاب والصفوف المرخصة للمدرسة سواء الباقين أو المستجدين على أن تحسب النسبة على مصروفات سنة الأساس 2015/ 2016 ما عدا المدارس التي تم الموافقة على تسوية العجز بها من اللجنة العليا للمدارس ذات طبيعة خاصة(دولية) فيتم الحصول على الزيادة المقررة بالقرار الوزاري المذكور أو الزيادة المقررة لتسوية العجز أيهما أكبر.



وعلى أجهزة التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية سرعة إعداد نشرات المصروفات لإعلانها في المدارس وعلى موقع الوزارة قبل بداية العام الدراسى وفقًا لما سبق.



ثالثًا: بالنسبة للنشاط في المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة، قررت اللجنة العليا للمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) رقم (82) والمعتمد محضرها من الدكتور الوزير ما يلي:



تقسيم النشاط في المدارس الدولية إلى:



1- نشاط صفي، وهو النشاط المرتبط بالمنهج الدراسي لنوعية الدراسة الدولية، ويشمل (النشاط الرياضي/ الفني/ الاجتماعي/ المكتبات/ التربية البيئية والسكانية، .....إلخ، ما ورد بالقرارات الوزارية المنظمة للعمل)، وتحدد قيمته تحت مسمى رسوم النشاط في اللائحة الداخلية للمدرسة وفقًا للقواعد المقررة لاعتماد اللوائح ومراجعتها لهذه النوعية من المدارس.



2- نشاط ترفيهي، وهو النشاط الذي تقدمه المدرسة وغير مرتبط بالمناهج الدراسية للشهادة التي تقدمها المدرسة مثل (ركوب الخيل/ الباليه/ الجمباز/ السباحة/ مدرسة كرة القدم/...إلخ)، ويتم تقديره بمعرفة المدرسة وتكون اختيارية لأولياء الأمور ولا يتم إضافة تكلفتها باللائحة الداخلية للمدرسة.



رابعًا: خدمة السيارات في المدارس الخاصة (العربي واللغات ومدارس الجمعيات التعاونية التعليمية)، بخصوص وضع ضوابط منظمة للإشكاليات الخاصة بتسيير خدمة السيارات بالمدارس الخاصة (العربي واللغات ومدارس الجمعيات التعاونية التعليمية)، حرصًا على حسن سير العمل ووضوح الرؤية لدى كافة الأطراف.



وفي ذات السياق أشارت «إبراهيم»، إلى أنه في ضوء حرص الوزارة على تحقيق الاستقرار داخل منظومة العمل بالتعليم الخاص قررت اللجنة المركزية للتعليم الخاص والمنعقدة بتاريخ 31/ 7/ 2018 والمعتمد محضرها من الدكتور الوزير تحديد شرائح بنسب متدرجة تحدد بحسب قيمة خدمة السيارة باللائحة الداخلية بالمدارس الخاصة (العربي، واللغات، ومدارس الجمعيات التعاونية التعليمية) للعام الدراسي 2018/ 2019 وفقًا للنسب الآتية:



1- خدمة السيارة التي تبدأ قيمتها من 1000 جنيه إلى أقل من 2000 جنيه نسبة الزيادة 45%.



2- خدمة السيارة التي تبدأ قيمتها من 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه نسبة الزيادة 40%.



3- خدمة السيارة التي تبدأ قيمتها من 3000 جنيه إلى أقل من 4000 جنيه نسبة الزيادة 35%.



4- خدمة السيارة التي تبدأ قيمتها من 4000 جنيه إلى أقل من 6000 جنيه نسبة الزيادة 30%.



5- خدمة السيارة التي تبدأ من 6000 جنيه فأكثر تكون نسبة الزيادة 25%.



مع الأخذ في الاعتبار أن تطبق هذه الزيادة على المدارس التي لم تحصل على إعادة تقييم لمصروفات السيارة.



علمًا بأن تكلفة خدمة السيارات في المدارس الدولية عبارة عن التكلفة الفعلية + 10% مصاريف إدارية وهى خدمة اختيارية.



خامسًا: بالنسبة للكتب الدراسية في المدارس الخاصة بأنواعها فإن الإدارة تؤكد على تنفيذ التعليمات السابقة وأن تحتسب تكلفة الكتب طبقًا للتكلفة الفعلية + 10% مصاريف إدارية ،وأن تكون الكتب الأجنبية اختيارية وكتب الوزارة إجبارية.



ويمنع قيام المدارس الخاصة ببيع أو عمل ملخصات أو مراجع أو بوكليت للكتب الدراسية بدون الحصول على إذن من السلطة المختصة بالوزارة.

