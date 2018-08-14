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لإضافة المواليد..

"التموين": هذا هو سبب إلغاء شرط إجراء البحث الاجتماعي

الحياة السياسية

بطاقات تموينية
بطاقات تموينية

المصريون ـ متابعات

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صرح فوزري عفيفي، مدير إدارة البطاقات والسلع الغذائية بوزارة التموين، بأن الوزارة كانت تشترط ضرورة إجراء بحث اجتماعي لإضافة المواليد الجدد.
وأوضح "عفيفي"، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، اجتمع مع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وقررا إلغاء شرط إجراء البحث الاجتماعي تجنبا لحدوث زحام بالمكاتب.
وأضاف مدير إدارة البطاقات والسلع الغذائية بوزارة التموين أن إلغاء شرط تقديم برينت التأمينات من الإجراءات المطلوبة لإضافة المواليد الجدد منعًا للزحام.

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