انفجار عبوة ناسفة على الحدود الكينية الصومالية

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم فيما أُصيب آخر من جراء انفجار عبوة ناسفة بمقاطعة «مانديرا» الواقعة على الطريق الحدودي بين كينيا والصومال.



وقال نائب مفوض المقاطعة، بول كيمي- حسبما ذكرت إذاعة (شابيلي) الصومالية- إن الحادث وقع عندما مرت المركبة التي كانت تقل الضحايا على العبوة الناسفة، حيث كانوا يتوجهون إلى مكان عملهم لتمهيد الطرق واستكمال بناء الحائط الأمني على طول الحدود الصومالية الكينية، مرجحًا أن مسلحين يشتبه انتمائهم لحركة «الشباب» الصومالية المتمردة هم من زرعوا هذه القنبلة على جانب الطريق، مشيرًا إلى أنه تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات وقوع الحادث وتحديد الأسباب التي جعلت فريق العمال ومقاول البناء الذهاب إلى هذه المنطقة دون أن يصطحبهم اليوم ضباط الأمن كالمعتاد.

