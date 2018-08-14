البيت الأبيض: ترامب يراقب وضع تركيا «عن كثب»

أعلن كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراقب الوضع المالي في تركيا «عن كثب».



وأشار هاسيت إلى أن هذا يعني أن تراجع العملة 40 بالمئة هو مؤشر على أن العديد من العوامل الأساسية للاقتصاد التركي لا تعمل على النحو الصحيح.

