رد غريب من "صلاح" على أزمته مع الشرطة البريطانية

أحمد عادل شعبان
تجاهل النجم المصري المحترف بصفوف ليفربول محمد صلاح أزمته مع الشرطة البريطانية بعد تصويره وهو يتحدث في الهاتف أثناء قيادة سيارته وهو أمر مخالف للقوانين .
ونشر "صلاح" عبر حسابه بـ"تويتر" صورة له من مباراة فريقه ليفربول مع "ويست هام" في الجولة الأولى من الدوري والتي انتهت بفوز فريقه بـ4 أهداف دون رد .
وتواصلت إدارة فريق "ليفربول" الإنجليزي مع الشرطة لتوضيح الموقف الذي حدث لصلاح ، وبخاصة بعد تصوير المعجبين حول سيارته وهو أمر مخالف للقوانين أيضًا.
ظهر12:05 م
فجر
03:54
شروق
05:25
ظهر
12:05
عصر
15:43
مغرب
18:44
عشاء
20:14