رد غريب من "صلاح" على أزمته مع الشرطة البريطانية

14 أغسطس 2018 - 07:13 ص

تجاهل النجم المصري المحترف بصفوف ليفربول محمد صلاح أزمته مع الشرطة البريطانية بعد تصويره وهو يتحدث في الهاتف أثناء قيادة سيارته وهو أمر مخالف للقوانين .



ونشر "صلاح" عبر حسابه بـ"تويتر" صورة له من مباراة فريقه ليفربول مع "ويست هام" في الجولة الأولى من الدوري والتي انتهت بفوز فريقه بـ4 أهداف دون رد .



وتواصلت إدارة فريق "ليفربول" الإنجليزي مع الشرطة لتوضيح الموقف الذي حدث لصلاح ، وبخاصة بعد تصوير المعجبين حول سيارته وهو أمر مخالف للقوانين أيضًا.





