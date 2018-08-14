وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة من المراهقين، وعلاقات الصداقة والرومانسية التي تتكون بينهم، في الوقت الذي يدعون فيه قوى الجن الخارقة إلى عالمهم، عندما تقدم فتاة بدون قصد على تحرير جنّي في صورة فتى مراهق، لتهدد قوى الشر بعدها العالم بأسره.

وتسعى نيتفلكس من خلال "جن"، إلى إبراز أقصى قدر من جمال البيئة المحلية، وإدخال الفلكلور الشرق أوسطي إلى العالم الحديث، ودمج موضوعات القوة الخارقة للطبيعة وقصص المراهقين.

وسييتولى مير جان بو شعيا، إخراج المسلسل، فيما سيشرف على إنتاجه الثنائي إيلان وراجيف داساني، وستعرض الحلقة الأولى عام 2019.