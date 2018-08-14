مفاجأة جديدة عن انفصال معز مسعود وشيري عادل

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شيري ومعز
شيري ومعز

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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شيري عادل

مع مسعود

نفت مصادر مقربة من الفنانة شيري عادل صحة التصريحات الصحفية التي خرجت بها والدة الفنانة لتؤكد أن الأمور بين "شيري" و زوجها معز مسعود على خير ما يرام.

وأكد المصدر أن سبب الأزمة هو تعاقد الفنانة على فيلم غنائي استعراضي وهو ما اعتبره زوجها لا يتناسب مع توجهاته التي أعلن في البدء أن أعمال زوجته ستتوافق معها ، .

وكشف مخرج تعاونت معه "شيري عادل" في أعمال سابقة أن التساؤلات المطروح حول انفصال الطرفين "حقيقية" وأن معز اتخذ قرارًا بالانفصال بالفعل "حسب موقع مصراوي".

وأشار المصدر إلى أنه حاول التوسط بين الطرفين إلا أن محاولاته باءت بالفشل ، مؤكدًا أن تصريحات والدة الفنانة عن كون الأمر بينهما بخير غير دقيق.

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