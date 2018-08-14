مبادرة الإخوان للخروج من النفق المظلم

14 أغسطس 2018 - 09:10 ص

أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيان يشمل مبادرة للخروج من الأوضاع السياسية الجارية والتي وصفتها بـ"النفق المظلم" وعلى رأس المبادرة عودة الرئيس المعزول محمد مرسي علي رأس حكومة ائتلافية لتهيئة الوضع العام لانتخابات رئاسية جديدة.

وأضاف بيان الجماعة والذي يحمل عنوان "تعالوا إلى كلمة سواء وطن واحد لشعب واحد"، بمناسبة الذكرى الخامسة لاعتصامي أنصار "مرسي" في ميداني النهضة "غرب القاهرة" ورابعة "شرقها".

وتمت عملية الفض في 14 أغسطس 2013، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 شرطيين، بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" "حكومي"، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية "غير رسمية" إن أعداد القتلى تجاوزت الألف.

وفي مصر، جرت انتخابات رئاسية لمرتين عامي 2014، و2018، فاز فيها عبد الفتاح السيسي، الذي كان وزير الدفاع إبان الإطاحة بمرسي، من الحكم في صيف 2013، والمسؤول ذاته وقت أحداث رابعة في أغسطس 2013.

وأعلنت الجماعة 10 بنود لما أسمته "دعوة للحوار الوطني"، قالت إنها "حرصا على إخراج الوطن من النفق المظلم".

وتضمنت أبرز البنود العشرة، الاحتفاء بثورة يناير 2011، والتأكيد على أن الجماعة فصيل وطني، وأن السلمية خيار التنظيم في التغيير والحفاظ على مؤسسات الدولة.

كما تضمنت اعتبار الشعب المصدر الوحيد للشرعية، ورفض مناخ الاستقطاب، والتأكيد على أن حقوق الضحايا لا تسقط بالتقادم وأهمية تحقيق العدالة الناجزة.

وقالت إن "أفضل طريق للخروج من هذا النفق المظلم هو عودة الرئيس مرسي لسدة الحكم على رأس حكومة ائتلافية يتم التوافق عليها من القوى الوطنية لمدة محددة وكافية، يتم خلالها تهيئة البلاد لإجراء انتخابات حرة نزيهة تشرف عليها هيئة قضائية مستقلة، تتوافق عليها القوى الوطنية دون إقصاء لأحد".

وختمت الجماعة البيان قائلة: "ندعو إلى حوار وطني مجتمعي شامل في مناخ صحي يسمح بتحقيق البنود السابقة، حتى يمكن استعادة اللحمة الوطنية والانطلاق نحو وطن واحد لشعب واحد".

ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي من منصبه، تعاني مصر أزمة سياسية لم تفلح في إنهائها مبادرات محلية وغربية، ويعيب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي جماعة الاخوان "عدم قبولهم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة".

ويرفض مؤيدو النظام المصري عادة فكرة مبادرات لحل ما يراه معارضون مؤكدين أن البلاد مستقرة وتحارب الإرهاب ولا تقبل المصالحة مع الإخوان، مستنكرين عادة الدعوة لانتخابات رئاسية جديدة في وجود رئيس حالي للبلاد.