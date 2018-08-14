  • الثلاثاء 14 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر11:41 ص
بحث متقدم
صلاح

شاهد.. جماهير ليفربول تنتصر لـ"صلاح" فى واقعة الفيديو

مستشار مرسي يصف "أبو هاشم" بالجاسوسية

مستشار مرسى يصف "أبو هاشم" بـ"الجاسوسية"

بسبب السادات..إسرائيل لشيخ عشائري: "لا فض فوك"

بسبب السادات.. إسرائيل لشيخ عشائري: "لا فض فوك"

أديب

أول تعليق من أديب على زيارة رونالدينهو لمصر

"رونالدينيو" يرقص على أغانٍ عربية بملهى لبناني

بالفيديو.. مفاجأة تقدمها قناة "بيراميدز" لمشاهديها اليوم

عماد الدين حسين

عماد حسين: طلبوا منى عدم الكتابة عن الأقباط

الإعلامي مني العراقي

"هيجى يوم وهنسجنك" رسالة وعيد من منى عراقي

الاخوان

مبادرة الإخوان للخروج من النفق المظلم

هكذا علق وزير الأوقاف علي خلع " حلا شيحة" للحجاب

هكذا علق وزير الأوقاف على خلع "حلا شيحة" للحجاب

عامر

إجازة العيد بالبنوك 4 أيام تبدأ من الإثنين

"الزراعة" عن فيروس الطماطم: "مالوش علاج"

آخر الأخبار

الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة
الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

مزارعو الطماطم: "بيتنا اتخرب"

#

دراسة: الفياجرا تساعد المكفوفين على استعادة بصرهم

#

"الزراعة" تطرح 2775 رأسًا من أغنام وعجول الأضاحي

#

مفاجأة عن سعر كيلو الطماطم بعد 20 يومًا

رد الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على انتشار فيروس الطماطم قائلاً: "إنه تم تشكيل لجنة ثلاثية لدراسة مشكلة البذور المفيرسة في البحيرة.

وأضاف "عبد الدايم"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "دي إم سي"، أن المزارعين تقدموا بشكوى من صنف معين من بذور الطماطم وهي 023.

وأوضح أنه بالفحص الظاهري للعينات العشوائية تبين وجود أعراض لذبول وتقزم للنباتات، واتضح أنها مصابة بفيروس تجعد الأوراق، لافتًا إلى أن هذا الفيروس من الأمراض الخطيرة التي تسبب خسارة كبيرة في المحصول، وعادة الفيروسات ليس لها علاج.

وتابع أنه سيتم إزالة النباتات المصابة والتخلص منها، معقبا: "وزارة الزراعة ليس لها أي يد في الموضوع، والمزارعين اشتروا التقاوى من شركة معينة يجب الرجوع إليها".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قدرات وروافد صمود تركيا أمام الحرب الاقتصادية

جمال سلطان

الدلالة في الزبالة!

محمود سلطان

الدولار يموت أيضا

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» الذهب يتراجع تحت حاجز الـ600 جنيه
» بحث علمى: "تاريخ الصلاحية" ليس دليلاً على سلامة الأغذية
» شاهد.. رجل يدعى الموت لمنع زوجته من طلب الأموال
» فنانة شهيرة تصف وزير بـ"الجبان"
» لماذا تعتبر فيينا أكثر مدينة ملائمة للعيش في العالم؟
» بالفيديو.. مشجعو ليفربول يتطاولون على «صلاح»
» بالفيديو.. حفل موسيقي يخلف وراءه مئات المصابين
» 6 معلومات عن مدير أغلى شركة في العالم
» تحليل يكشف عن الإصابة بالأزمات القلبية
» نجم إسباني جديد من الجيل الذهبي يعلن اعتزاله
» أفضل المدن التي تقدم "الرفاهية" على مستوى العالم

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر
ثلاجات المنوفية
مفاجأة جديدة في واقعة «سرقة القرنية»
طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها