  • الثلاثاء 14 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر11:41 ص
بحث متقدم
صلاح

شاهد.. جماهير ليفربول تنتصر لـ"صلاح" فى واقعة الفيديو

مستشار مرسي يصف "أبو هاشم" بالجاسوسية

مستشار مرسى يصف "أبو هاشم" بـ"الجاسوسية"

بسبب السادات..إسرائيل لشيخ عشائري: "لا فض فوك"

بسبب السادات.. إسرائيل لشيخ عشائري: "لا فض فوك"

أديب

أول تعليق من أديب على زيارة رونالدينهو لمصر

"رونالدينيو" يرقص على أغانٍ عربية بملهى لبناني

بالفيديو.. مفاجأة تقدمها قناة "بيراميدز" لمشاهديها اليوم

عماد الدين حسين

عماد حسين: طلبوا منى عدم الكتابة عن الأقباط

الإعلامي مني العراقي

"هيجى يوم وهنسجنك" رسالة وعيد من منى عراقي

الاخوان

مبادرة الإخوان للخروج من النفق المظلم

هكذا علق وزير الأوقاف علي خلع " حلا شيحة" للحجاب

هكذا علق وزير الأوقاف على خلع "حلا شيحة" للحجاب

عامر

إجازة العيد بالبنوك 4 أيام تبدأ من الإثنين

بعد انقلابه على الإخوان..

مستشار مرسى يصف "أبو هاشم" بـ"الجاسوسية"

الحياة السياسية

مستشار مرسي يصف "أبو هاشم" بالجاسوسية
مستشار مرسي يصف "أبو هاشم" بالجاسوسية

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

فيديو.. موسى للإخوان: "أنا عدوكم اللدود"

#

نجل "عنان" يكشف حقيقة اتصالات والده مع الإخوان

#

«أبو النجا»ينشر صورته عاريًا:«لا يهمني اتهامات الشذوذ»

#

الشماتة في موت "هياتم" لن يعيد مرسي

أحمد موسى

الجاسوس

احمد عبد العزيز

مستشار مرسي

مبادرة معصوم

شن أحمد عبد العزيز، المستشار الإعلامي للرئيس الأسبق محمد مرسي، هجومًا على المستشار عماد أبو هاشم، رئيس محكمة المنصورة السابق، وأنه تبوأ منصبًا عن غير جدارة.

وأضاف مستشار مرسى على حسابه على "فيس بوك" أن أبو هاشم  نموذج صارخ لمن أخذ ما لا يستحق، وتوسّد أمرًا لم يكن أهله، وتبوأ مكانًا وصل إليه عن غير جدارة، وهو  "منصة القضاء".

كما وصفه بأنه نموذج لنصف المتعلم، وعُشر المثقف، والصفر أخلاق، مستنكرًا ما قاله من تصريحات عبر برنامج "علي مسئوليتي" في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسي. 

وأوضح أن أبو هاشم في تصريحاته عن مبادرة السفير معصوم مرزوق قال: أكاد أعلم الأشخاص الذي كتبوا مبادرة السفير مرزوق، وهم من الإخوان المسلمين" يكاد يعلم.. يكاد".

وتساءل: "هل سمع أحد، أو قرأ هذا التعبير من قبل "أكاد أعلم"، لافتًا إلى أن العلم بالشيء يعني المعرفة به، فإما أعلم أو لا أعلم.

أما (أكاد أعلم) هذه، فما سبقه بها أحد من أهل الضاد، والكلمة لم تكن زلة لسان، ولا من سبق الكلام، فالمتابع لحديثه وللغته التي وصفها بـ(الركيكة) يدرك تمامًا ما أقول، فعماد هاشم هو الضابط السابق، والقاضي اللاحق، والجاسوس الحالي ليس مجرد فرد، بحسب وصفه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قدرات وروافد صمود تركيا أمام الحرب الاقتصادية

جمال سلطان

الدلالة في الزبالة!

محمود سلطان

الدولار يموت أيضا

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» الذهب يتراجع تحت حاجز الـ600 جنيه
» بحث علمى: "تاريخ الصلاحية" ليس دليلاً على سلامة الأغذية
» شاهد.. رجل يدعى الموت لمنع زوجته من طلب الأموال
» فنانة شهيرة تصف وزير بـ"الجبان"
» لماذا تعتبر فيينا أكثر مدينة ملائمة للعيش في العالم؟
» بالفيديو.. مشجعو ليفربول يتطاولون على «صلاح»
» بالفيديو.. حفل موسيقي يخلف وراءه مئات المصابين
» 6 معلومات عن مدير أغلى شركة في العالم
» تحليل يكشف عن الإصابة بالأزمات القلبية
» نجم إسباني جديد من الجيل الذهبي يعلن اعتزاله
» أفضل المدن التي تقدم "الرفاهية" على مستوى العالم

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر
ثلاجات المنوفية
مفاجأة جديدة في واقعة «سرقة القرنية»
طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها