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"صيادلة البحيرة" تعلق على وفاة طفلة ضحية حقنة بالخطأ

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الدكتور أحمد زعلوك، نقيب صيادلة البحيرة
الدكتور أحمد زعلوك، نقيب صيادلة البحيرة

إيمان هاني

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علق الدكتور أحمد زعلوك، نقيب صيادلة البحيرة، على وفاة طفلة نتيجة إعطاء عامل بصيدلية حقنة بالخطأ، قائلا: "صيادلة مصر حريصون على صحة المريض، ويبذلون جهدًا كبيرًا في سبيل تحقيق ذلك".

وأضاف "زعلوك"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، بأنه يحارب الدخلاء على المهنة بشكل شديد للحفاظ على مهنة الصيدلية، وصحة المريض.

ولفت نقيب صيادلة البحيرة إلى أن مساعد الصيدلي في الصيدليات يقتصر دوره فقط على ترتيب الأدوية وليس صرفها.

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