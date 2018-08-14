» تفاصيل لقاء المعتزلين.. والجمهور يسأل عن "أبو تريكة"

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أحمد حسام

ميدو

الحضرى

حازم امام

كارلوس

أعلن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لنادي الزمالك عن تنظيم لقاء في 28 أكتوبر المقبل بين نجوم مصر من الكبار الذين اعتزلوا لعب كرة القدم أبرزهم حسام حسن المدير الفني للمصري البورسعيد وحازم إمام وعصام الحضري ومحمد بركات مع فريق أجنبي من المعتزلين العالمين أبرزهم رونالدو وروبرتو كارلوس.

وقال "ميدو" في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يوم 10/28 سنلعب أنا وحازم وحسام وإبراهيم ورمزي والحضري وبركات وأحمد حسن والسقا رضوان وعمارة وشوقي وصبري ونجوم آخرين ضد فيجو وتوتي دروجبا ورونالدو كارلوس رونالدينهو وريفالدو وبالاك وكل نجوم العالم بحضور 70 ألف متفرج".

وأضاف في تغريدة أخرى: "بلدنا راجعة والجمهور راجع قريب وفِي ماتش تمت الموافقة عليه بحضور كل نجوم العالم بين أساطير العالم وأساطير المنتخب المصري يوم 10/28 في حضور 70 ألف من الجمهور".

وانهالت التعليقات من مشجعي الكرة المصرية على تغريدة "ميدو" وجاء أبرزها:

قال ناشط: "مفيش أبوتريكة يبقى ما فيش جمهور".

وأضاف أخر: "الناس اللى قلت أسمائهم دول عشان بس تجبهم هتدفع أكتر من ميزانيه بلد كاملة فيها 100 مليون، ادفعهم فى مشاريع تفيد الناس يا مستثمر مش مصلحتك البلد برضو؟ مش تقولى ماتش بمليارات وتقولى دعم سياحة ايه اللى بتحكى فيه هو أى هبد وخلاص".

وقال ناشط: "معلش يعني يا ميدو كلكو ف كفة وتريكة لوحده ف كفة تاني خالص".

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