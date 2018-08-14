إنشاء 113 مصنعًا.. وحذاء العيد "صيني"

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مدينة صناعية

يحيي زلط

المنتجات الجلدية

113 مصنعا

قال يحيى زلط، رئيس مركز صناعات الجلود المتطورة، ونائب رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن الركود لا يزال يخيم على سوق الأحذية، بالإضافة إلى أن إقبال الجماهير على شراء الأحذية ما زال ضعيفًا، وفي نفس حدود الإقبال بالعام الماضي.

وأكد أن هناك سببين وراء ركود السوق، أولهما الحالة الاقتصادية للمواطن؛ حيث أصبح يقبل على الذهاب إلى فني إصلاح الأحذية "الإسكافي"، لإصلاح الحذاء القديم وليس شراء آخر جديد، كما أن أولويات المواطن تغيرت مع الضغوطات المادية التي يعاني منها، خاصة اقتراب موعد دخول المدارس.

والسبب الثاني: غزو الأحذية الصينية التي تجمع في مصر للسوق المصرية، وهي عبارة عن "كوتشي" خفيف مريح للقدمين، وبالتالي أصبح المستهلك يفضله على الجلود الطبيعية التي تصنع بالكامل في مصر، وهو الأمر الذي كان خارج توقعات المُصنعين.

وتوقع زلط أن يرتفع إقبال الجماهير بنسبة 50% في الـ3 أيام قبل عيد الأضحى، وهي عادة المصريين الذين ينتظرون حتى اللحظة الأخيرة للانتهاء من شراء مستلزمات العيد، متوقعًا زيادة الإقبال خلال هذه الفترة إلى 50%، بحسب بوابة الأهرام.

وأوضح أن أسعار الأحذية ارتفعت بنسبة 100%، بالمقارنة بالعام الماضي خلال الفترة نفسها، فهناك عدة مشكلات تواجه صناعة الأحذية من أهمها ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، حيث كان الحذاء الواحد يكلف 50 جنيهًا جلد، بينما اليوم أصبح يبلغ  سعره 150 جنيهًا.

وأشار إلي أن كررنا مرارًا، بضرورة عمل مدارس ثانوية متخصصة في الصناعات الجلدية، إضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه في مقابل الدولار، وارتفاع القيمة السعرية للكهرباء والوقود.

وأوضح زلط أنه تم إنشاء مدينة صناعية متكاملة لصناعة الأحذية بمدينة العاشر من رمضان، مكونة من 113 مصنعًا تبلغ مساحته 825 مترًا، وتم بناء 86 مصنعًا، والمتبقي نحو 25 مصنعًا يجري بناؤها حاليًا، إلا أن ارتفاع أسعار مواد البناء، كانت عنصرًا معطلًا لنا، حتى تدخل البنك الأهلي الذي دفع 50 مليون جنيه، وسيتم تدبير باقي المبلغ للانتهاء من مدينة صناعة الأحذية، وسوف نصدر قريبًا للخارج بجودة عالية، عام 2019.

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