» الحكومة تطالب مواطن بالرد على هاتفه

14 أغسطس 2018 - 11:55 ص

طالب الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء، والد الطفل فارس المصاب بالسرطان الذي يبيع المناديل بالمترو، بالرد على هاتفه لكي يٌقدم له مجلس الوزراء العلاج اللازم.

وقال "الرفاعي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، إن البعض قد يتخوف من الرد على مجلس الوزراء بسبب التوجس من تقديم اللوم إليه، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء يهدف إلى مساعدة الطفل، وتقديم الدعم اللازم لأسرة المريض.

من جانبه قال الطفل فارس مريض السرطان، إنه يبيع المناديل بحلمية الزيتون، مشيرًا إلى أن أهله ساعدوه للذهاب للأطباء لعلاجه، وأخذ حقن دون نتيجة، وكذلك عندما ذهب لمستشفى أبو الريش، قائلا: "بيدونى العلاج وبرضو بتعب".