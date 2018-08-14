  • الثلاثاء 14 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر01:25 م
بحث متقدم
شبكة وي الشركة المصرية للاتصالات

بالأرقام.. المصرية للاتصالات تحقق أعلى إيراد فى تاريخها

السبسي : حسمنا المساواة في الميراث بين الجنسين

السبسي : حسمنا المساواة في الميراث بين الجنسين

شيري

أول صورة لشيرى عادل و"مسعود" بعد خبر الانفصال

اديب

"الأسواني" هذا الخبر لن تقرأه فى الصحف المصرية

صلاح

شاهد.. جماهير ليفربول تنتصر لـ"صلاح" فى واقعة الفيديو

إنشاء 113 مصنعا ..وحذاء العيد " صيني"

إنشاء 113 مصنعًا.. وحذاء العيد "صيني"

الاخوان

مبادرة الإخوان للخروج من النفق المظلم

المستشار مرتضى منصور

"منصور" يهدد بإذاعة مكالمات مسربة لمسئولين

مستشار مرسي يصف "أبو هاشم" بالجاسوسية

مستشار مرسى يصف "أبو هاشم" بـ"الجاسوسية"

بسبب السادات..إسرائيل لشيخ عشائري: "لا فض فوك"

بسبب السادات.. إسرائيل لشيخ عشائري: "لا فض فوك"

الحكومة تطالب مواطن بالرد على هاتفه

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

الهند تستعد لسحب الجنسية من 7 مليون مواطن لأنهم "مسلمون"

#

شاهد..خطأ كارثي للتليفزيون المصري

#

الحكم على "نرمين الفقي" بتهمة النصب.. غدًا

#

بريطاني: القرآن أصبح خريطة حياتي

الحكومة

السرطان

مواطن

دريم

الإبراشي

طالب الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء، والد الطفل فارس المصاب بالسرطان الذي يبيع المناديل بالمترو، بالرد على هاتفه لكي يٌقدم له مجلس الوزراء العلاج اللازم.

وقال "الرفاعي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، إن البعض قد يتخوف من الرد على مجلس الوزراء بسبب التوجس من تقديم اللوم إليه، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء يهدف إلى مساعدة الطفل، وتقديم الدعم اللازم لأسرة المريض.

من جانبه قال الطفل فارس مريض السرطان، إنه يبيع المناديل بحلمية الزيتون، مشيرًا إلى أن أهله ساعدوه للذهاب للأطباء لعلاجه، وأخذ حقن دون نتيجة، وكذلك عندما ذهب لمستشفى أبو الريش، قائلا: "بيدونى العلاج وبرضو بتعب".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مبادرة الإخوان للمصالحة في طبعتها المعدلة !

جمال سلطان

الدلالة في الزبالة!

محمود سلطان

الدولار يموت أيضا

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» قطع عضو ذكرى لطفل داخل مستشفى
» تفاصيل لقاء المعتزلين.. والجمهور يسأل عن "أبو تريكة"
» الحكومة تطالب مواطن بالرد على هاتفه
» الذهب يتراجع تحت حاجز الـ600 جنيه
» بحث علمى: "تاريخ الصلاحية" ليس دليلاً على سلامة الأغذية
» شاهد.. رجل يدعى الموت لمنع زوجته من طلب الأموال
» فنانة شهيرة تصف وزير بـ"الجبان"
» لماذا تعتبر فيينا أكثر مدينة ملائمة للعيش في العالم؟
» بالفيديو.. مشجعو ليفربول يتطاولون على «صلاح»
» بالفيديو.. حفل موسيقي يخلف وراءه مئات المصابين
» 6 معلومات عن مدير أغلى شركة في العالم

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر
ثلاجات المنوفية
مفاجأة جديدة في واقعة «سرقة القرنية»
طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها