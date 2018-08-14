  • الثلاثاء 14 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر01:26 م
بحث متقدم
شبكة وي الشركة المصرية للاتصالات

بالأرقام.. المصرية للاتصالات تحقق أعلى إيراد فى تاريخها

السبسي : حسمنا المساواة في الميراث بين الجنسين

السبسي : حسمنا المساواة في الميراث بين الجنسين

شيري

أول صورة لشيرى عادل و"مسعود" بعد خبر الانفصال

اديب

"الأسواني" هذا الخبر لن تقرأه فى الصحف المصرية

صلاح

شاهد.. جماهير ليفربول تنتصر لـ"صلاح" فى واقعة الفيديو

إنشاء 113 مصنعا ..وحذاء العيد " صيني"

إنشاء 113 مصنعًا.. وحذاء العيد "صيني"

الاخوان

مبادرة الإخوان للخروج من النفق المظلم

المستشار مرتضى منصور

"منصور" يهدد بإذاعة مكالمات مسربة لمسئولين

مستشار مرسي يصف "أبو هاشم" بالجاسوسية

مستشار مرسى يصف "أبو هاشم" بـ"الجاسوسية"

بسبب السادات..إسرائيل لشيخ عشائري: "لا فض فوك"

بسبب السادات.. إسرائيل لشيخ عشائري: "لا فض فوك"

1200مريض استفادوا منها فى مصر

"التحويل ثنائى المسار" جراحة جديدة لعلاج السمنة

صحة وتغذية

عبد الجليل
عبد الجليل

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

4 مكاسب متوقعة لمؤتمر الشباب السادس

#

أطباء يجدون حلًا نهائيًا لمشكلة "الشخير"

#

"الآثار": "قريبًا هنفرح المصريين"

#

جهاز جديد يمنع "الشخير" أثناء النوم

دخلت جراحات السمنة مرحلة جديدة من التطور، بعد الإعلان عن جراحة جديدة باسم "التحويل ثنائي المسار" تهدف إلى تقليل مشاكل ومضاعفات جراحات تحويل المسار المستخدمة في مصر والعالم "لعلاج السمنة".       

كشف الدكتور عصام عبد الجليل، أستاذ علاج السمنة والذي يرأس أكبر مجلة طبية لجراحات السمنة في العالم، إن الدراسات أثبتت في السنوات الماضية أن عملية "البترفلاي" أصبحت الجراحة المثالية للسمنة المفرطة من حيث العلاج التام لمرضى السكر والضغط والعقم مع إنقاص الوزن إلى الوزن المثالي وعدم استئصال أي جزاء من المعدة أو الأمعاء أو تحويل المسار للمعدة، لكن المرضي الذين يعتمدون في غذائهم على السكريات فقط لابد من إجراء عملية تحويل لمسار المعدة.

وأضاف عبد الجليل فى بيان له أنه تم إلغاء عملية تحويل المسار الكلي للمضاعفات المصاحبة لنقص الفيتامينات ويتم إجراء الآن التحويل الجزئي، وهي عملية جيدة ولكن لها مشكلتان، أولهما أن المريض يحتاج إلى علاج تعويضي لمدة سنة علي الأقل بعد العملية ،وثانيهما  انقطاع الاتصال تمامًا بين جيب المعدة وباقي المعدة والاثنى عشر والقنوات المرارية، لذلك إذا أصيب المريض بحصوة في القنوات المرارية أو قرحة في الاثني عشر لا يمكن استعمال منظار المعدة أو منظار القنوات المرارية من الفم لاستخراج هذه الحصوة أو تشخيص وأخذ عينة من قرحة الاثني عشر.

وكشف عبد الجليل عن  أنه يتم الآن  تحويل ثنائي المسار أحدهما يؤدي وظيفة تحويل المسار المصغر، والثاني لإعطاء فرصة لاستعمال منظار المعدة أو منظار القنوات المرارية من الفم، لافتا إلى أن هذا المسار الثاني يمر خلاله 25% من الطعام، لذلك لا يحتاج المريض الي علاج تعويضي بعد هذه الجراحة، كما تم إجراء عمليات لـ1200 حالة  عن طريق التحويل ثنائي المسار علي مدي الخمس سنوات الماضية، ونشرت نتيجة الأبحاث في مجلة جراحة السمنة بكندا، ومؤتمر جراحات السمنة العالمي في دبي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مبادرة الإخوان للمصالحة في طبعتها المعدلة !

جمال سلطان

الدلالة في الزبالة!

محمود سلطان

الدولار يموت أيضا

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» قطع عضو ذكرى لطفل داخل مستشفى
» تفاصيل لقاء المعتزلين.. والجمهور يسأل عن "أبو تريكة"
» الحكومة تطالب مواطن بالرد على هاتفه
» الذهب يتراجع تحت حاجز الـ600 جنيه
» بحث علمى: "تاريخ الصلاحية" ليس دليلاً على سلامة الأغذية
» شاهد.. رجل يدعى الموت لمنع زوجته من طلب الأموال
» فنانة شهيرة تصف وزير بـ"الجبان"
» لماذا تعتبر فيينا أكثر مدينة ملائمة للعيش في العالم؟
» بالفيديو.. مشجعو ليفربول يتطاولون على «صلاح»
» بالفيديو.. حفل موسيقي يخلف وراءه مئات المصابين
» 6 معلومات عن مدير أغلى شركة في العالم

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر
ثلاجات المنوفية
مفاجأة جديدة في واقعة «سرقة القرنية»
طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها