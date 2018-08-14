محرز: المجازر مفتوحة مجانًا طوال أيام العيد

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وكالات : حنان حمدتو

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مصر

وزارة الزراعة

المجازر

اللحوم

مني محرز

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، إن الوزارة استوردت كميات كبيرة من اللحوم؛ استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن منافذ الوزارة بها كل متطلبات السوق المصري.

وأضافت محرز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"،  المذاع عبر فضائية "dmc " اليوم، أن الدولة ضخت 2 مليار جنيه تقريبًا لدعم وتنمية الثروة الحيوانية، من خلال البنك الزراعي المصري والبنك الأهلى وصندوق تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع البتلو، لافتة إلى أن أسعار اللحوم في عيد الأضحى ستكون منخفضة مقارنة بالسنوات الماضية، بسبب زيادة المعروض عن كل عام.

وأوضحت نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، أن الوزارة منعت الإجازات بشكل كامل خلال عيد الأضحى المبارك سواء للعاملين في الحدائق والمتنزهات وأيضًا المجازر، منوهة بأن وزارة الزراعة ستفتح المجازر في جميع أنحاء مصر مجانًا في العيد للمواطنين.

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