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نيابة ملوى تصرح بدفن أسرة كاملة فى حادث انقلاب بالمنيا

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جمال زكى

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قررت نيابة جنوب المنيا اليوم  الثلاثاء، تحت اشراف المستشار أحمد الفولى  المحامى  العام  لنيابات جنوب التصريح بدفن 3 جثث من أسرة واحدة لقيت مصرعها فى حادث انقلاب سيارة بمركز ملوى.

وكان قد تلقى اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطارا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنيا يفيد بمصرع كلا من : خضراوي م. ع. 32 سنة بكالوريوس تجارة و مقيم الروضة مركز ملوي ، و زوجته إجلال ج. م. 28 سنة كانا يستقلان سيارة ربع نقل انقلبت بهما بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز ابو قرقاص بينما أصيب طفلهما محمد بإشتباه ما بعد الارتجاج و نزيف بالبطن  والذى توفى بعد عدة ساعات من الحادث.

و جاء بتقرير مفتش صحة المنيا الدكتور هاني اسحق شحاته حدوث الوفاة بسبب ادعاء حادث انقلاب سيارة أدى إلى كسر بالجمجمة و نزيف بالمخ و فشل في التنفس و كسور بالضلوع و الحوض و نزيف بالبطن و الحوض بالنسبة للمتوفي اما بالنسبة للمتوفية الثانية بسبب كسر بقاع الجمجمة و نزيف حاد بالمخ و فشل بالوظائف الحيوية و لا توجد شبهة جنائية في الوفاة. و تحرر محضر بالواقعة

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