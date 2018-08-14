تفاصيل اللقاء السرى بين "نتنياهو" و"السيسى"

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إسرائيل

قطاع غزة

مصر

شينجوا

كشفت وكالة الأنباء الصينية، شينجوا، عن أن مباحثات سرية عُقدت بين مصر وإسرائيل بشأن الأوضاع في قطاع غزة، موضحة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قام بزيارة إلى القاهرة لمناقشة الأمر ووضع حل نهائي للأزمة.

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعًا سريًا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة في مايو الماضي حول قضية قطاع غزة، حسبما أفادت القناة العاشرة بالتليفزيون الإخباري باللغة العبرية يوم الإثنين.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي للتعليق على الأمر.

ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية عن مسئولين أمريكيين، شرطوا عدم ذكر أسمائهم، قولهم إن "نتنياهو وعدد قليل من مستشاريه قاموا برحلة إلى القاهرة في 22 مايو للاجتماع مع "السيسي".

وركز الاجتماع على جهود مصر لدفع الحل الدبلوماسي للوضع في غزة، والذي يتضمن إعادة حكم السلطة الوطنية الفلسطينية في غزة التي تديرها حماس ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وفقا للتقرير.

وفي المقابل، ستخفف إسرائيل ومصر بشكل ملحوظ حصارهما المفروض على القطاع  لتمكينه من إعادة تأهيله.

كما ناقش الزعيمان خطة السلام الأمريكية الجديدة التي يعمل بها البيت الأبيض للتقدم في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وكان آخر تصعيد حاد في القتال بين إسرائيل وغزة في الأسبوع الماضي، حيث ضربت إسرائيل مئات المواقع في غزة ، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينما أطلق مسلحو غزة نحو 200 صاروخ باتجاه جنوب إسرائيل دون وقوع إصابات.

كانت مصر والأمم المتحدة لاعبين رئيسيين في الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

عقد السيسي ونتنياهو اجتماعهما الرسمي الأول في نيويورك في سبتمبر 2017، عندما ناقشا سبل ممكنة لاستئناف محادثات السلام المتوقفة منذ فترة طويلة بين إسرائيل والفلسطينيين.

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