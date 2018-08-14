مدبولى يطالب الوزراء بسرعة الانتهاء من المشروعات المتعثرة

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وكالات : حنان حمدتو

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مصطفى مدبولى

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طالب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بضرورة العمل على سرعة الانتهاء من مختلف المشروعات المتعثرة وإيجاد حلول فورية لأى مشكلات تعوق عمليات استكمال تنفيذها، لما لهذا من مردود ايجابى، حيث سيسهم ذلك فى تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين إلى جانب الاستفادة من الاستثمارات.

وأضاف مدبولى خلال اجتماعه الأسبوعى بوزراء الحكومة، أنه تم الانتهاء من مختلف الأعمال الخاصة بالطريق الدائرى الإقليمى، مشددًا على ضرورة التزام سيارات النقل بتوقيتات محددة لها للسير على الطريق الدائرى، والتى تكون خلال الفترة من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا، على أن يتم ذلك بالتنسيق بين وزارات الداخلية والنقل والتنمية المحلية لتطبيق هذا القرار بكل حسم، وأن يتم الإعلان عن هذه التوقيتات المحددة.


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