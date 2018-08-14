"القيمة التسويقية لـ"النني" تتخطى الـ225 مليون جنيه

14 أغسطس 2018 - 02:46 م

ينتهي تعاقد اللاعب محمد النني نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف أرسنال الإنجليزي مع فريقه عام 2022م لكن تظل فرصة رحيله قائمة بعد جلوسه على دكة البدلاء خلال لقاء مانشستر سيتي والذي انتهى بفوز السيتي 2-0.

وأعلن موقع "فوت مارسيليا" الفرنسى، عن القيمة المالية المتوقعة لصفقة انتقال اللاعب "الننى" إلى مارسيليا الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الموقع أن صفقة التعاقد مع محمد الننى قد تكلف خزينة نادى مارسيليا 10 ملايين يورو، ما يوازي 229 مليون جنيه مشيرة إلى أن الإدارة تسابق الزمن لتعويض رحيل الكاميروني زامبو أنجوسيا إلى فولهام الإنجليزى بضم اللاعب المصرى.

وأضاف أن محمد الننى الذى ينتهى تعاقده مع أرسنال فى عام 2022، يبدو أن الوقت قد حان لرحيله عن النادى اللندنى، فى ظل تضاؤل حظوظه بالمشاركة فى مباريات أرسنال هذا الموسم.

يذكر أن موقع "ماكس فوت"، الفرنسى ذكر فى وقت سابق، أن أندونى زوبيزاريتا المدير الرياضى لنادى مارسيليا يترقب الموقف النهائى للنجم المصرى محمد الننى مع نادى أرسنال سواء بالبقاء أو الرحيل، قبل أن الدخول فى مفاوضات مع مسئولى النادى اللندنى.

وكان أوناى إيمرى المدير الفنى لنادى أرسنال الإنجليزى كشف فى وقت سابق، عن عدم نيته الاستغناء عن محمد الننى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، علمًا بأن "الفرعون المصرى" اكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء فى مباراة أرسنال ومانشستر سيتى التى أقيمت مساء الأحد الماضى ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، وانتهت بفوز مانشستر سيتى بهدفين دون مقابل.

وأغلقت سوق الانتقالات الصيفية بإنجلترا فى تمام الساعة السادسة من مساء الخميس الماضى، وذلك للمرة الأولى بعدما كانت فى السنوات الماضية تنتهى فى يوم 31 أغسطس.

وستكون الأندية الإنجليزية قادرة فقط على بيع لاعبيها لأندية خارج الدورى الإنجليزى حتى نهاية الشهر الحالى، ويحق لأندية "البريميرليج" فقط التعاقد مع لاعبين انتهت عقودهم.