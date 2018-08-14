تفاصيل صادمة فى انتحار فتاة أمام مترو عين شمس

14 أغسطس 2018 - 02:46 م

أظهرت التحقيقات الأولية في تفاصيل انتحار فتاة بمحطة مترو عين شمس، أن الفتاة رسبت في الدور الأول للثانوية العامة، وأن القلق من النتيجة جعلها تلقى بنفسها تحت عجلات قطار المترو وتنتحر أمام الجميع.

وطلبت النيابة حضور سائق المترو لسماع أقواله فى الواقعة، بعد أن أمرت بتفريغ كاميرات المحطة، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث، بعد أن تلقت أجهزة الأمن المسئولة عن تأمين محطة مترو عين شمس إخطارًا بإلقاء فتاة نفسها أمام قطار المترو ما أدى إلى دهسها ومصرعها في الحال.