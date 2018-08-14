انتهاء موسم الحج البرى بسفر آخر 12 ألفا و500 حاج

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وكالات : حنان حمدتو

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السفر

الحجاج

الركاب

موانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، عن انتهاء موسم الحج البرى بميناء نويبع، حيث شهد الميناء سفر 12 ألفًا و500 حاج و288 "باص" من حجاج البر على متن ثلاث عبارات وهى أيلة وسينا وبرنسيسة وتم إنهاء كل الإجراءات لحجاج بيت الله الحرام بالتنسيق مع أعضاء المجتمع الميناء دون حدوث أى مشاكل.

وشهد ميناءا سفاجا والغردقة سفر 30 ألف راكب من عمالة خدمة الحجاج على متن أربع عبارات وهى أمانة ومحبة والرياض والقاهرة، حيث قامت الهيئة بالتدخل لحل بعض المشاكل التى واجهت الركاب أثناء سفرهم ومنها تأخر تصاريح العمل لبعض العمالة وعلى الفور تم التنسيق مع شرطة الميناء لإنهاء التصاريح الخاصة بهم واستقبالهم بقرية خدمة الركاب وتقديم كافة الخدمات ، فضلا عن عمل رحلات مكوكية للعبارتين الرياض ومحبة لاستيعاب الإعداد المتزايدة من العمالة بعد عطل العبارة أمانة وتم الدفع بالعبارة أمانة بعد إنهاء أعمال الإصلاح وقيام لجنة من هيئة السلامة البحرية بالمرور على العبارات للتأكد من صلاحيتها للإبحار وتجهيز قرية خدمة الركاب بمدينتي سفاجا والغردقة لاستقبال الركاب حتى مواعيد السفر.

وأكدت الهيئة، بذل قصارى جهدها لإزالة كل العوائق والمشاكل التى واجهت الركاب بالتنسيق مع محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء وأعضاء المجتمع الميناء وسفرهم فى مواعدهم وتحذير الشركات السياحية المخالفة من الحجز العشوائى الذى أدى لوصول الركاب قبل مواعيد السفر وانتظارهم بقرية خدمة الركاب.

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